PLENKOVIĆ: ‘Pozdrav ‘Za dom spremni’ je nedozvoljen, ali može se koristiti u ‘iznimnim situacijama’

‘Naše preporuke ne mogu biti potpuno detaljne, zakonodavac će to preciznije riješiti, a na kraju će suci uvijek gledati kontekst, je li to provokacija. Ovo su opća usmjerenja. Vijeće ne može davati preporuke za pojedinačni slučaj, ono daje okvire’, zaključio je Kusić.

Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima završilo je u srijedu rad i preporučilo sankcioniranje simbola totalitarnih režima, ali i iznimku da se pozdrav “Za dom spremni”, koji je suprotan Ustavu RH, može koristiti u komemorativne svrhe uz prethodno dopuštenje, rečeno je na konferenciji za tisak u Vladi.

Rad Vijeća, sastavljena od 17 stručnjaka različitih znanstvenih područja i političkih orijentacija, završio je donošenjem preporuka u obliku dvaju dokumenata od kojih se prvi bavi povijesnim temama a drugi normativnim rješenjima tih pitanja.

Predsjednik Vijeća akademik Zvonko Kusić ocijenio je rad vijeća pothvatom koji postavlja orijentir za suočavanje s prošlošću, te istaknuo da je rad Vijeća postigao konsenzus prema kojem bi se moglo zvati vijeće za budućnost.



Premijer Andrej Plenković zahvalio je članovima Vijeća koje je, kako je kazao, dalo odgovore na sva pitanja koja su im postavljena, “što se do sada nije dogodilo”.

Smanjenje tenzija

Rad ovog Vijeća postupno će dovesti do smanjivanja tenzija i podjela koje smo imali posljednjih godina. Mislim da smo cilj ostvarili. Tekst dokumenta vrlo jasno reflektira realno raspoloženje u RH i očekujem da ove preporuke budu osnovne smjernice za daljnji zakonodavni rad, ali iza spuštanje tenzija u društvu, kazao je Plenković.

“Budući da je rad ovog Vijeća bio usko povezan i s postavljanjem HOS-ove ploče u Jasenovcu, čiji je pozdrav suprotan Ustavu RH, to je Vijeće jasno reklo u svojim preporukama, ali se može koristiti iznimno uz prethodno dopuštenje”, rekao je Plenković.

“Taj se pozdrav može iznimno koristiti samo na grbu HOS-a”, rekao je Kusić. “To je jedna službena tolerancija, koja je sad naslijeđena i koja se striktno regulirano može tolerirati”, kazao je.

Preporuke idu da ona obilježja koja se mogu provesti kroz Ustav, mogu se provesti pod regulativu zakonskim aktima, ako do tih situacija dođe. To je striktno vezano uz komemoracije i one pripadnike tih jedinica koji su poginuli ili stradali s tim simbolima, a ne široke manifestacije, kazao je Kusić.

Naše preporuke ne mogu biti potpuno detaljne, zakonodavac će to preciznije riješiti, a na kraju će suci uvijek gledati kontekst, je li to provokacija. Ovo su opća usmjerenja. Vijeće ne može davati preporuke za pojedinačni slučaj, ono daje okvire, zaključio je Kusić.

S tim se suočavamo s malim segmentom i ljudima koji su dali svoj život u obrani od agresije. Nemamo dilema oko pozdrava i karaktera kada je riječ o Drugom svjetskom ratu. Ovo je kontekst sasvim drugi i iz drugog vremena, kazao je Plenković.

Crvena zvijezda i komunistički simboli nisu sporni

Kusić je kazao da crvena zvijezda i komunistički simboli nisu sporni, s tim da su oni bili dvoznačni. Oni imaju i pozitivnu i negativnu konotaciju. Dio koji se odnosi na antifašističku borbu i Drugi svjetski rat je nesporan. No ako se radi o promoviranju mržnje i nasilja, on može potpasti pod regulativu, zakonodavac može to urediti zakonskim aktima ukoliko do tih situacija dođe, kazao je Kusić.

Cilj dokumenta je da nam pomogne da premostimo velike ideološke podjele i kako bismo se na temelju pomirbe i istine o prošlosti okrenuli prema budućnosti. Zahvaljujem svima koji su u njemu sudjelovali, kazao je Plenković i dodao: Mi ćemo preporuke Vijeća temeljito analizirati, vidjeti kako nam one mogu pomoći u promišljanju eventualnog daljnjeg poboljšanja zakonodavnog okvira. Posebno vrijednim smatram preporuku koja se odnosi na jačanje sudskih i upravnih kapaciteta.