VIDOVIĆ ŽESTOKO NAPAO PLENKOVIĆA I KRSTIČEVIĆA: ‘Hrvatsku su izložili međunarodnoj blamaži. Opoziv? O tome ćemo sutra…’

Saborski zastupnik SDP-a Franko Vidović rekao je u srijedu da njegova stranka smatra da se premijer i ministar obrane moraju suočiti s teretom odgovornosti zbog problema u nabavi izraelskih borbenih aviona i izlaganja Hrvatske međunarodnoj blamaži.

“SDP ne prihvaća nikakve B, C, D, E, ili ne znam koje sad varijante kupnje aviona. Ono što prihvaćamo to je odgovornost za A varijantu. Pojedini ljudi na čelu sa ministrom Krstičevićem su lobirali upravo za tu varijantu i moraju se sad suočiti s teretom odgovornosti. Ista takva odgovornost leži i na premijeru Plenkoviću jer je on bio taj koji je također radio istu stvar kao i ministar Krstičević”, rekao je Vidović novinarima ispred središnjice SDP-a gdje je dao izjavu u povodu problema s nabavom izraelskih aviona, koja će, smatra, vjerojatno sutra biti i otkazana.

Vidović je istaknuo da su predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar obrane Damir Krstičević Hrvatsku izložili međunarodnoj blamaži i zbog njih očito pati i naoružavanje Hrvatske vojske. U konačnici su oni ti koji snose krivnju što taj posao nije realiziran, rekao je.

‘Otvorena opcija za opoziv Krstičevića, i ne samo njega’

Naglasio je i da SDP ne zanima ni što je radio u to vrijeme Izrael niti što su radile SAD-e.

“Ne vjerujemo da diplomacija SAD-a ima ikakav razlog da tvrdi da je Hrvatska upoznata od siječnja 2018. sa svim mogućim problemima oko te nabave, a da s druge strane naše vlasti to nisu primile na znanje”, kazao je.

Upitan hoće li u Saboru tražiti opoziv ministra Krastičevića rekao je da će o tome govoriti sutra, a da je ta opcija otvorena, i ne samo za Krstičevića. O tome će više idućih dana kad vide kako će završiti priča s izaslanikom Izraela koji sutra dolazi u MORH, rekao je.

Vidović smatra i da su svi odgovorni za nabavu aviona vidjeli tzv. non-paper, dokument u kojem je SAD upozorio Hrvatsku da ne može dobiti onakve avione kakve je dogovorio s Izraelom.

‘Na lokalne čelnike se radi jedna vrsta pritiska’

Saborski zastupnik Domagoj Hajduković je komentirao prijenos ugovora o korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta na Agrokorove zrcalne tvrtke i navode da je Ministarstvo poljoprivrede pokušalo izvršiti pritisak na načelnike i gradonačelnike da potpišu te anekse ugovora.

Naime, Udruga OPG-ova Hrvatske “Život” upozorila je da je prijenos zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na zrcalne tvrtke iz sustava Agrokora obavljen prije sklapanja nagodbe u postupku izvanredne uprave i pitala kako je takvo što bilo moguće. Hrvatska udruga poljoprivrednika pak optužila je Ministarstvo poljoprivrede da je pokušalo utjecati na načelnike općina da zakup s državnog zemljišta s Agrokorovih tvrtki aneksom prebaci na zrcalne tvrtke osnovane nakon nagodbe, što je Ministarstvo demantiralo. Istaknulo je da je taj prijenos nagodbe, te da se sve radi po zakonu.

Hajduković je upitao, ako se radi o provedbi zakona, zašto se uopće pita lokalne čelnike. Smatra kako se na taj način radi jedna vrsta pritiska na načelnike i gradonačelnike, koji svojim potpisom, rekao je, ne mogu preuzeti odgovornost za “neke rabote i dogovore koje su očito učinjene ispod stola i ranije”. Razumije njihovu skepsu i da ne žele na taj način pogodovati zrcalnim tvrtkama Agrokora i svojim potpisom preuzeti odgovornost. Rekao je i da je zakon nedorečen.