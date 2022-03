Šef saborskog Odbora za obranu Franko Vidović komentirao je situaciju oko pada sovjetske rakete u Zagrebu.

"Spekulira se s time odakle je dron došao. To nije nikakva nova vijest. Vjerojatno, kako je rekao predsjednik Republike, nećemo doznati tko ga je uputio", kaže Vidović za N1.

'Ne mislim da je NATO kišobran pun rupa'

Na pitanje hoćemo li saznati namjenu tog drona, Vidović kaže kako će se to vjerojatno doznati, ali on bi ipak pričekao rezultate forenzičkih analiza. "Puno bitnije od toga je li on bio naoružan ili ne je činjenica da je je on prošao preko prostora tri članice NATO-a i da nitko nije reagirao. Sutra se može pojaviti takav dron naoružan. Vlada treba inzistirati na tome da se utvrdi kako se takvo nešto dogodilo. Jutros sam od glavnog tajnika NATO-a zatražio odgovore na ta pitanja: kako je moguće da je objekt prošao Rumunjsku, Mađarsku i Hrvatsku i pao u glavnom gradu? Ako je već zapažen na radarima, kako je moguće da nitko nije reagirao. To je najveći propust", kaže.

Objašnjava i kako se dogodio veliki propust.

"Ne mislim da je NATO kišobran pun rupa nego da se dogodio veliki propust. Sad treba utvrditi što se dogodilo i to se više ne smije ponoviti", kaže Vidović pa dodaje da se slaže s predsjednikom Republike kako ne treba govoriti o mogućnosti da je dron nosio eksploziv.

'Vidio sam eksplozije iz prve ruke...'

"Čemu širenje panike? Stvara se nesigurnost kod građana", kaže i dodaje kako se nije sinkronizirao s predsjednikom Republike oko izjava da ne treba govoriti.

"Imao sam u životu priliku vidjeti eksplozije iz prve ruke. Obično su krateri od puno manje eksploziva puno veći", kaže Vidović dodajući da je sklon vjerovati ljudima koji su imali iskustvo s takvom tehnologijom. "Nekome tko je letio na takvoj tehnologiji. Naš umirovljeni pilot Selak je rekao da je vjerojatno došlo do eksplozije, ali da je to bilo namijenjeno uništavanju dokumenata. Kažem vam, idemo pustiti da se završi istraga pa ćemo vidjeti. Vrlo je neoprezno kad pričamo o tim bombama govoriti u javnosti 'mi šaljemo oružje u Ukrajinu', to je nepotreban podatak. Da sam na mjestu tih ljudi, ne bih o tome govorio javno, rekao bih tamo gdje to treba reći", kaže Vidović.