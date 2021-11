U utorak je održan sastanak Vijeća za obranu, a nakon njega sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Za zajednički stol sjeli su predsjednik RH Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožera OS RH admiral Robert Hranj.

Bio je to sastanak na kojem su svi željeli biti, a na njemu je prisutan bio i zastupnik Kluba SDP-a Franko Vidović koji je za RTL Direkt otkrio je što se događalo na sastanku; sjednici Vijeća za obranu te zbog čega je taj susret na momente bio "nadrealan", kako ga je opisao premijer Plenković.

"Ja sam rekao, nakon što je premijer izašao van sa svojim tvrdnjama, ono kako sam doživio sastanak. On je bio napet, ali to je radni sastanak i normalno da je napet. Međutim, na samom sastanku nisam doživio ništa kao nadrealno", objasnio je Vidović za RTL Direkt.

"Nakon cijele priče koja se odvijala prethodno u javnosti, ako je to taj smisao, bili su svi umjereni ljubazni", kazao je.

'Tko je što tu iskoristio govori o ozbiljnosti tih ljudi'

Osvrnuo se i na priopćenje Ureda predsjednika u kojem se demantira Plenkovićeva tvrdnja da Milanović nije dao govoriti admiralu Hranju. "Rekao sam jasno, predsjednik je dao odgovore prethodno. Pokušaj tog pitanja nije bio ništa drugo nego pokušaj manipulacije s načelnikom Glavnog stožera. Predsjednik je tog momenta iskoristio svoju ovlast i zaustavio je to. I ja bih to napravio na njegovom mjestu", poručio je Vidović.

"Tko je što tu iskoristio, bit ću malo grub, govori o ozbiljnosti tih ljudi. To je zatvoreni sastanak. Vaše kolege su me salijetale kad sam izišao iz Banskih dvora i o tome nisam želio pričati, ni u offu. Ako ja kao mali nekakav državni dužnosnik iz Sabora nisam o tome pričao, posljednje što očekujem je od vrha vlasti da o tome pričaju", kazao je.

Dodao je da je svaki sastanak nakon prethodne situacije dobar. "Neučinkovit je sastanak bio utoliko što kad otvorite program HDZ-a, sigurna Hrvatska, strana 111, drugi pasus, do kraja 2021. nabavit ćemo i opremiti vojsku Bradleyjima. Kraj je 2021. Predsjednik je opravdano potaknuo pitanje borbenog oklopnog vozila i u kakvom su stanju naše haubice koje su nabavljene 2015. O tom govorim jer je on to iznio van na presici. Bilo je tu još pitanja, ali o njima ne bih", rekao je Vidović.

Odriče li se Hrvatska Amerike?

Komentirao je i odriče li se Hrvatska Amerike po pitanju vojne opreme i okreće li se prema EU. "Nakon situacije s kupnjom zrakoplova, neuspjelom, pa onda s kupnjom zrakoplova drugom, u oba slučaja se pojavljuju Amerikanci kao ponuđači. Mi smo odabrali i zadovoljan sam time što smo odabrali. Kad god nama nešto treba, Amerikanci su bili uvijek tu. Donirali su nam preko pola milijarde nečega. U svakom slučaju, kad odbijete jednom njihovu ponudu, pa drugi put okej... a treći put onda je to poruka regije", rekao je.

'Najlakše je bilo rezati na vojsci...'

Upitan je li istinito da je Milanović na sastanku forsirao zaključak kako su oružane snage u nezadovoljavajućem stanju samo kako bi mogao isprovocirati novi sukob Vidović je odgovorio da postoje dvije strane.

"Jedna je predsjednika Vlade i nije on ništa lagao. Druga strana je predsjednika. Naša vojska je opremljena, međutim naša vojska je prošla razdoblje u kojem je Hrvatska prošla kroz dvije-tri krize. Najlakše je bilo rezati na vojsci, svi su rezali na vojsci. Nastavilo se do 2017. Bivši ministar Krstičević je prvi koji je povećao vojni proračun i od tog momenta taj proračun ide prema naprijed. Zbog zrakoplova smo u rebalansu proračuna previdjeli još dvije milijarde. Kad gledamo realno ostatak, i dalje imamo iste probleme koje su se nataložile u deset godina", kazao je.

"Predsjednik se dosta puta slikovito izražava. Kad dođu Rafale zrakoplovi, mi ćemo za njih izdvajati pare, pa i zbog korištenja, a što ćemo s ostatkom", kazao je Vidović.

'Ministar obrane ne može dići sukob na višu razinu'

Osvrnuo se i na tvrdnju ministra da neće dozvoliti predsjedniku da koristi helikoptere i brodove bez Banožićeve suglasnosti.

"Ministar obrane nije u situaciji da može dignuti sukob na višu razinu. Ovo je sukob premijera i predsjednika. Ministar obrane je u ulozi jačoj nego ja kao predsjednik Odbora za obranu. Imate kakofoniju silnih izjava. Od situacije da će pozvati na ostavku predsjednika, pa do ove današnje. Mislim da su to sve koraci u pogrešnom pravcu i da su mogli današnji sastanak svi zajedno iskoristiti za izaći s puno boljim zaključcima", poručio je Vidović.

Na koncu, Vidović je odgovorio na pitanje kakva je sigurnosna situacija Hrvatske s obzirom na posvađani vojni vrh. "Moramo konsolidirati naš sustav. Ova situacija između predsjednika, ministra i načelnika Glavnog stožera je recikliranje stare priče, a ona se poteže iz 2002., 2003., kad smo imali situaciju s ministrom Radošem i pokojnim Petrom Stipetićem", zaključio je.