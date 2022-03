Upravo je završio Odbor za obranu. Ono što mogu reći u ime odobra, to je da smo u prvom redu zadovoljni dobivenim informacijama. Dobar dio tih informacija treba ostati isključivo za nas. Građani mogu biti mirni. Ovo je incident koji se dogodio i koji se ne smije ponoviti. Hrvatska ima vlastite snage koje su dovoljne da mogu odgovoriti na ovakve ugroze”, rekao je predsjednik Odborta Franko Vidović nakon što su od ministra obrane Marija Banožića dobili informacije o padu bespilotne letjelice u Zagrebu.

"Tko je ispalio dron? O tome neka govori ministar. Ovoga momenta je bitno da je taj dron letio i zadržao se nad nebom tri NATO članice 10-ak minuta i da nitko nije reagirao i nije prepoznao opasnost. To je ono što je bitno, sve drugo je manje bitno", kazao je Vidović.

'Upozorio sam i glavnog tajnika NATO-a na samu ozbiljnost situacije '

Potom se novinarima obratio ministar obrane.

“Prvi dan nakon ovog nesretnog događaja rekli smo da će istraga ići u dva pravca. S ciljem prikupljanja podataka, ali i razumijevanja do čega je došla. Nakon što se svi podaci uvežu, dobit ćemo jasniju rutu letjelice. Možemo utvrditi da dolazi s područja Ukrajine, ali je pitanje dubina rute i tko je bio u tom trenutku Ukrajine. Razgovarao sam s ministrom obrane Ukrajine koji nam je davao određene podatke. Promatrali smo i samu aviomobu i sve ono što je pronađenu u tom trenutku da bismo definirali je li riječ o pogrešci ili je riječ o namjeri. Bio sam i na izvanrednoj sjednici ministara obrane NATO-a. Upozorio sam i glavnog tajnika NATO-a na samu ozbiljnost situacije. Promatramo naučenu lekciju”, kazao je ministar.

'Ne znam odakle Stoltenbergu ta informacija'

Upitan je kako onda komentira Stoltenbergovu izjavu.

"Dakle, prvi dan kad se dogodilo mi smo imali odmah ujutro sastanaka i svatko je dobio određeni zadatak za komunikaciju. Prema onim prvim saznanjima iz dijelova letjelice izvan zemlje vidjelo se da je riječ o izviđačkoj letjelici sovjetske proizvodnje i temeljem toga smo procijenili što ćemo naći sipod zemlje i zato se dala ta informacija koja je proslijeđena zamjeniku glavnog tajnika NATO-a. Nakon toga istraga je išla u drugom pravcu. Ne znam odakle mu informacija da nije pao u Zagrebu. Nakon onoga što je Stoltenberg izjavio, nakon dobivanja novih informacija, promijenio je mišljenje. Svi su imali jasne informacije, kao i u hrvatskim medijima. Međutim, vidjeli smo da se puno puta uključe akteri koji nisu upućeni u istragu i imaju pravo dati svoje mišljenje i zato smo imali konfuziju u medijskom prostoru", naveo je Banožić.

Je li Zagreb bio cilj? 'Potrebno je vrijeme'

Naveo je kako se u Tehronu u Španjolskoj prikupljaju informacije sa svih radarskih sustava, te da svaki puta kada on kaže nešto iza toga ima podlogu.

Na pitanje možemo li u ovome trenutku reći da nije bilo namjere da je Zagreb bio cilj, ministar je kazao da će to znati reći tek kad utvrde sve informacije.

"Tu očekujem i ovaj dio koji će biti povučen iz tzv crne kutije koja će dati podatke. Za to sve je potrebno vrijeme. Ono što je najvažnije je točnost informacija i naučena lekcija da se ovakav događaj ne ponovi. Nadam se da se neće dogoditi da se nikad neće saznati tko je ispalio letjelicu", kazao je Banožić.

'Tražit ćemo najbolje rješenje protuzračne obrane za Hrvatsku'

Ministar je upitan je li istina da Hrvatska nabavlja američki sustav Patriot.

"To nikada nisam rekao da je to taj sustav već da ćemo razgovarati sa našim saveznicima jer je protuzračna obrana sada naš imperativ. To se mora rješavati najhitnije, mi nastojimo situaciju sada držati sigurnom. Protuzračnu obranu smo istaknuli kao prioritet i tražit ćemo najbolju opciju za Hrvatsku", kazao je Banožić.

Na pitanje je li zaista moguće da je bomba na letjelici eksplodirala u zemlji, Banožić je kazao da se upravo to i dogodilo, prema onome što su sitražitelji rekli.

'Građani se mogu osjećtai sigurno'

Na pitanje mogu li se građani osjećati sigurno, Banožić je odgovorio potvrdno.

"Naravno da mogu. Bilo je puno govora o borbenim avionima, to znači da građani mogu računati na NATO savez, na naše pilote... Naš protuzračni sustav je podignut na puno veću razinu sada, nije više jednak kao i prije samog tog događaja. Ono što radimo svi ide u tom pravcu da se to više nikad ne dogodi, ali nitko ne može garantirati da se više neće dogoditi", kazao je Banožić.

Upitan je zašto nitko u NATO-u nije reagirao.

"Teško je dok ne vidite sam sustav funkcioniranja cijelog radarskog sustava i dok ne vidite sve informacije koje se prikupljanju i u Rumunskoj, Mađarskoj, Španjolskoj... Takvih događaja imate na stotine. Svaka članica ima zone iz koje očekuje opasnost, a to je iz zemalja nečlanica. Rumunjska i Mađarska su procijenlili da je riječ o pogrešci kakva se događa u danu nekoliko puta. Teško je sada tu na nekoga upirati prstom", kazao je Banožić.