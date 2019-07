VIDJELICA TVRDI DA LJUDI NE VIDE DOBRO? Oglasila se o luksuznoj vili i betoniranju plaže: ‘Kakva kuća? Koja plaža?’

“Možemo potvrditi da nije riječ o koncesijskom odobrenju. Za uvalu Blaće, općina Sućuraj, otok Hvar do danas UO za turizam nije zaprimio nijednu prijavu, ni preko internetskog obrazaca niti direktno e-mailom ili poštom”, naveli su u Odjelu za pomorstvo i turizam pa dodali da je prijava proslijeđena nadležnim institucijama

Mirjana Dragičević-Soldo, koja tvrdi da joj se ukazala Gospa, u Sućurju na Hvaru ima luskuznu vilu, a mještani tvrde da se bacila na betoniranje i kreiranje privatne plaže u uvali Blace. Mještani kažu i da ih je otjerala s kupanja, otkrila je Slobodna Dalmacija.

VIDJELICA IZ MEĐUGORJA BETONIRA PLAŽU NA HVARU: ‘Uništava prirodu, otjerala nas je s kupanja, a institucije ne reagiraju’

Novinari su s njima otišli do plaže te vidjeli nasuti beton preko tisućljetnih stijena, koji je još i obložila pločicama kakvim se u Hercegovini zidaju suhozidi. Na sve je postavila i ležaljke.

U zemljišnim knjigama vlasnica, a sad nema pojma o kući?

Zemljišne knjige pokazuju da su vlasnici kuće i parcele Mirjana i Marko Soldo. Novinari su nazvali navodnu vidjelicu kako bi doznali više o njezinim naporima, no ona tvrdi da ne zna o čemu se radi.

“Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to, nije to istina i ne mislim se sada spuštati na tu razinu i to komentirati”, rekla je kratko za 24sata.

Nema koncesijsko odobrenje

Odjel za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije za Slobodnu Dalmaciju su rekli kako osuđuju takvo devastiranje obale.

“Možemo potvrditi da nije riječ o koncesijskom odobrenju. Za uvalu Blaće, općina Sućuraj, otok Hvar do danas UO za turizam nije zaprimio nijednu prijavu, ni preko internetskog obrazaca niti direktno e-mailom ili poštom”, naveli su pa dodali da je prijava proslijeđena nadležnim institucijama: Lučkoj kapetaniji, Građevinskoj inspekciji, Inspekciji zaštite okoliša i Komunalnom redarstvu Općine Sućuraj.