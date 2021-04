‘VIDJELI SMO TEKTONSKI POREMEĆAJ KOJI JE PROŠAO ISPOD RADARA’; Nobilo: ‘Milanović je počeo čistiti ribu od glave…’

‘Nadam se da je ovo naznaka boljih vremena u pravosuđu, a pokazuje se da ima kvalitetnih ljudi. Treba nam reforma, sustav koji će razbiti klijentelističke skupine koje nameću svoje mišljenje’

Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je u emisiji ‘Novi dan’ N1 televizije situaciju u hrvatskom pravosuđu. Kaže kako smo “jučer prisustvovali tektonskom poremećaju koji je prošao ispod radara”.

“Vladajuća stranka je odlučila napraviti taj Visoki kazneni sud. Od početka se znalo da će Ivan Turudić biti predsjednik, zvali smo ga Turudićev sud. Zatim su ga vladajući postavili za V.D. predsjednika i jučer je trebala biti rutina. I bilo bi da je sjednica bila prije mjesec dana. No, u mjesec dana su se dogodile dvije stvari. Prvo, Mamićevo razotkrivanje djelomično vlastite sudačke mreže, a s druge akciju predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je počeo čistiti ribu od glave, što se tiče pravosuđa, i stavio je do znanja da sadašnji predsjednik Vrhovnog suda nije njegov kandidat, nego profesorica koja nije iz interesnih skupina i ti događaji su djelovali da smo jučer prisustvovali da je vladajuća klijentelistička grupacija izgubila vlast. Ako napravimo paralelu, to je kao da u Saboru Plenković za imenovanje predloži jednog čovjeka, a Tomašević drugog i Tomaševićev kandidat pobijedi. Svi bi rekli – pala Vlada, nemaju većinu, idemo na izbore. To se jučer desilo”, rekao je Nobilo.

‘Suci su počeli donositi odluke po savjesti’

Dodao je i kako ne treba zaboraviti hrabru sutkinju Ladu Peto Kujundžić koja se žrtvovala, ali je identificirala tu jezgru. “Optimist sam, mislim da bi to moglo ići u dobrom pravcu. Predsjednik Republike je upalio inicijalnu kapsulu, ali su suci osjetili da je stega pukla i počeli su donositi odluke po savjesti, a to je najznačajnije”, kazao je Nobilo.

Odvjetnik smatra kako je ovo naznaka boljih dana u hrvatskom pravosuđu. “Vidimo odluku oko predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, vidi se da nema stege jer su se članovi vijeća opredijelili za ljude za koje misle da mogu biti predsjednici pa nismo imali većinu. To se prije mjesec dana ne bi dogodilo. Nadam se da je ovo naznaka boljih vremena u pravosuđu, a pokazuje se da ima kvalitetnih ljudi. Treba nam reforma, sustav koji će razbiti klijentelističke skupine koje nameću svoje mišljenje. Predsjednik nije ni formalno kandidirao Zlatu Đurđević, samo je stavio do znanja tko će biti njegov kandidat i razdrmao je scenu na simboličkoj razini. Što bi bilo kad bi se krenulo u ozbiljnu reformu pravosuđa”, zapitao se Nobilo.

‘Premijer i predsjednik će se morati dogovoriti’

“Ako ne žele ustavnu krizu, premijer i predsjednik će se morati dogovoriti. Treba priznati i petlju i integritet prof. Đurđević, teško ju je na nacionalnoj razini odbiti”, dodao je.

Nobilo je komentirao i mailove koje je izmjenjivao guverner HNB Boris Vujčić s mlađim analitičare fonda Knighthead Adamom Pieczonkom. Mailovi koje je objavio N1 otkrili su dio informacija koje su nedostajale, a otvorila su se i neka nova pitanja.

‘USKOK bi ovo morao istražiti’

“Prepiska mora biti dostupna javnosti. Javni je interes kako su se pojedini segmeti države ponašali u tom osjetljivom trenutku. Postavlja se pitanje koja je uloga ljudi koji rade za državu, odnosno guvernera HNB-a, što rade s onima na suprotnoj strani? Kako je to fer tržišno nadmetanje kad oni koji imaju utjecaja na odluku, imaju povjerljive sastanke sa suprotnom stranom. Rade li u interesu države ili u interesu fonda? Puno je pitanja, odgovore ne znam, ali HNB mora odgovoriti, Vujčić mora dati detaljan odgovor, a USKOK bi morao istražiti. Ne kažem da je kazneno djelo, ali USKOK je zbrljao Borg istragu u roku od dva tjedna”, kaže Nobilo.

‘Plenković je očito bio u bliskim odnosima sa sudionicima afere’

“Istraga u slučaju Borg nikad nije provedena, nego kvazi istraga kao opravdanje da se kaže da nema elemenata kaznenog djela i idemo dalje. Istraga o aferi Borg nas čeka, a nećemo je imati dok je premijer Plenković i njegova struktura jer je očito bio u bliskim odnosima sa sudionicima afere. No, jednom će se morati pokrenuti ozbiljna istraga. Sabor može formirati istražno povjerenstvo jer očito nema kaznenog postupka, nema zapreke da saborsko povjerenstvo istraži ovaj sučaj, pozove Vujčića i predstavnike HNB-a, profesionalne konzultante, i da oni pokušaju dati svoj doprinos i svoje osnovu za ozbiljnu istragu”, zaključio je Nobilo.