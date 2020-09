[VIDEO] IPAK MOŽE BEZ RUKOVANJA: Milanović prišao njemačkom predsjedniku, ovaj mu prstom pokazao gdje da stane, pogledajte kako je skočio

Ovih dana je glavna tema priče u hrvatskom javnom prostoru rukovanje političara. Sve je krenulo prije nekog vremena kada se premijer Andrej Plenković odbio rukovati s predsjednikom Zoranom Milanovićem na Pantovčaku.

Jučer je Plenković ipak “stisnuo” ruku Milanoviću pa kasnije na sjednici Vlade komentirao: “Nemojte se rukovati, ja jesam jer mi je dosadilo odbijati predsjednika.” A što je s predsjednikom Milanovićem?

Danas je Milanović došao u Njemačku kako bi se susreo s njemačkim predsjednikom Frankom-Walterom Steinmeierom u palači Bellevue u Berlinu. Nakon što je predsjednik Njemačke pozdravio Milanovića i zaželio mu dobrodošlicu, dvojica državnika se nisu rukovala, što se može vidjeti iz snimke koju je na Twitteru objavila novinarka N1.

Sve je spremno za susret hrvatskog predsjednika @Z_Milanovic i predsjednika SR Njemacke @ChefSteinmeier. Prvi je ovo docek stranog drzavnika u palaci Bellevue uz vojne pocasti od pocetka pandemije. “Zoran, hi, good to see you, hello, welcome” kaze Steinmeier Milanovicu #n1info pic.twitter.com/h0haWiLcks

— Ana Mlinarić (@Ana_Mlinaric) September 11, 2020