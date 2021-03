Incidenti s opasnim sajlama pojavili su se i na drugim područjima, a zastrašujući prizori u šumama sve su češći

Prije sedam mjeseci u šumskom predjelu u Jelenju kod Rijeke poginuo je 21-godišnjak. No to nije nagnalo one koji u šumama diljem zemlje i dalje postavljaju opasne zamke da prestanu s takvim idejama. Incidenti s opasnim sajlama pojavili su se i na drugim područjima, zadnji u nizu je kod Lepoglave, javlja RTL.

Smrtonosne klopke i na Ivanščici. Na čeličnu sajlu prije nekoliko dana naletio je i 20-godišnji Zoran. Vozio je sporo i to mu je spasilo život. “Ja sam to izbjegao, ali bilo je za dlaku. Slupao sam i motor, oštetio sam novu kacigu, sve me boljelo drugi dan. Hvala Bogu dečki su bili sa mnom pa su me digli a mogli smo nastradati”, rekao je Zoran Grabar.

Zastrašujući prizori u šumama sve su češći. Osim sajli, ovaj su tjedan motociklisti iz okolice Lepoglave tijekom vožnji naišli i na daske s čavlima. “Na tim sam si čavlima probušio gume. Sreća da su se samo gume probušile da nije nešto teže bilo, ili da nije bio veći šiljak unutra, da sam pao mogao sam se probosti”, kazao je Matija Kovačec.

Roditelji u strahu

Svaki odlazak u šumu najteže pada roditeljima. “Oni su u strahu kad ja otiđem dal’ ću se uopće vratit živ doma da mi se nešto ne desi, neka prodam motor, kažu mi – šta ti to treba u životu, da vidim li što se događa u šumama. Normalno da se brinu”, rekao je Kovačec.

Neki optužuju vlasnike privatnih šuma – oni takve tvrdnje oštro odbacuju. Kažu i da postoje neodgovorni vozači koji remete mir i uništavaju šumske putove: “Znaju biti jako opasni na stazama koje su, recimo planinarske staze, zatim imate veliko oštećenje samog šumskog fonda gdje je biljni svijet ugrožen, životinjski, ptičji”, rekao je Zdenko Bogović, predsjednik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika.

S druge strane, motociklisti za takvo stanje krive Hrvatske šume: “Cijelu su porušili šumu, gornji dio sa traktorom su uništili put i onda nama govore da smo mi uništili. Ja to stvarno ne razumijem”, kazao je Leon Višić. “mjesto da u mladima vidimo dio rješenja, mi uporno potenciramo da su mladi problem. U ovom slučaju mladi nisu problem, samo treba s njima raditi treba pronaći rješenje gdje i kako oni mogu koristiti tu veliku površinu šuma koju imamo ovdje”, rekao je zamjenik gradonačelnika Lepoglave Hrvoje Kovač.

Apel policije

U isto vrijeme policija šalje apel. “Pozivam sve građane, planinare koji se slučajno susretnu sa takvom pojavom na prostoru šuma da svakako dojave takvu informaciju policiji”, poručio je glasnogovornik PU varaždinske Matko Murić.

Vezanje sajli može se okarakterizirati kao pokušaj ubojstva, za koji zakon propisuje i do 15 godina zatvora.

