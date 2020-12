[VIDEO] VELIKI PROBLEMI NA JADRANU ZBOG JUGA: Jadrolinijin trajekt udario u mol, morao pristati u staru luku u Zadru

U Zadru je snažno jugo uzrokovalo poteškoće u kojima se našao Jadrolinijin trajekt koji je umjesto u luku Gaženica uplovio u staru luku u gradu

Zbog olujnoga juga nastali su veliki valovi diljem Jadrana. Naime, jugo diže more od krajnjeg juga, do sjevera, od Dubrovnika do Rijeke.

U Zadru je snažno jugo uzrokovalo poteškoće u kojima se našao Jadrolinijin trajekt koji je umjesto u luku Gaženica uplovio u staru luku u gradu, koja je zaštićenija od tog vjetra.

Iz Ministarstva mora su za RTL potvrdili da je zbog juga došlo do “dodira” trajekta s molom u Gaženici. Prilikom udarca je oštećen vijčani propeler broda. Trajekt se u jednom trenutku umalo nasukao te je na koncu odustao od ulaska u luku Gaženica i pristao u staru luku na poluotoku.