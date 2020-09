Frka-Petešić je kroz svoju usporedbu pokušao objasniti teoriju da se promjenama u obrazovanju u Hrvatskoj može dobiti više odličnih informatičkih tvrtki

Emisija “Otvoreno” na HRT-u sinoć je ugostila ljude iz domaće IT zajednice u kojoj se ovih dana odvilo nekoliko višemilijunskih poslovnih uspjeha. Odlični uspjesi IT-jevaca nisu prošli nezamijećeno pa su tako u studiju “Otvorenog” govorili Alan Sumina iz Nanobita, Damir Sabol iz Photomatha, Tomislav Car iz Infinuma te Matija Žulj iz Agrivija.

No, bio je tu i peti gost – Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade. Upravo je on razlog zašto su gosti u studiju jedva suspregnuli smijeh, prenosi Rep.hr.

Usporedio hard disk i začin za juhu

Ono što ih je nasmijalo bila je usporedba hard diska i začina za juhu koju je iznio Frka-Petešić. Kroz tu usporedbu pokušao je objasniti teoriju da se promjenama u obrazovanju u Hrvatskoj može dobiti više odličnih informatičkih tvrtki.

“Jer vi ako razvijate neki začin za juhu i pogriješite u jedan promil, to se ne može osjetiti. Međutim, ako pogriješite u jednom promilu u razvoju jednog hard diska on se neće za jedan promil sporije kretati, on se neće ni pokrenuti. Dakle, da biste mogli savladati kompleksne sustave i visoke tehnologije morate razvijati društvo koje ima nultu toleranciju prema pogrešci koje može savladati tu vrst matematike. Ne jednu kvačicu na četiri pitanja nego jednu zadaću s 2000 znakova. To je ono što moramo uvesti u hrvatski školski sustav da bismo sutra mogli imati puno više ovakvih tvrtki”, rekao je Frka-Petešić.