[VIDEO] UMIROVLJENIK OPISAO DETALJE NAPADA MEDVJEDA: ‘Kost je bila vani, šikljala je krv, bilo je ružno za vidjet’

Božo Nekić tvrdi da su ga njegova dva psa spasila od napada medvjeda koji ga je napao na Velebitu

Nakon što je umirovljenik iz Vratnika na Velebitu, Božo Nekić, nekim čudom preživio napad medvjeda na 700 metara od sela u kojem živi, ostavši bez prsta, ispričao je za RTL kako su mu život spasila njegova dva psa. “Čim zatvorim oči vraća mi se slika. Prošao mi je film kroz glavu kako ću biti u komadićima, ali sam bio priseban i pod od noge. Psi preda mnom i do prvih kuća, do rođaka”, kazao je Nekić.

DVAPUT GA NAPAO MEDVJED NA VELEBITU: Ostao je bez palca na lijevoj ruci, a život su mu spasili psi

U šetnji šumom

Nekić je, naime, otišao prošetati šumom, kada je iza leđa odjednom čuo riku. “Sjeo sam na jedan kamen, imam dva labradora i oni su legli svaki s jedne strane. Koliko sam ja izvadio mobitel iz ruksaka medvjed se raskrilio. Kad sam se digao, digao se na četiri noge i u tri skoka je on bio na meni. Imao sam neki štap, šta ću mu ja sa štapom. Kako je on mene zgrabio za štap i odgrizao mi palac oni su lajali. E kako su oni lajali i napadali na njega, on je pošao za njima”, prisjetio se Nekić za Vijesti.hr.

Kada je medvjed ponovno krenuo prema njemu, pokušao se popeti na stablo. “Popeo sam se ja, možda visine metar, metar i pol gore i on je onda s kandžom pa mi je izvadio mišić na lijevoj nozi. Pa su se psi vratili u međuvremenu i napadali ga i onda se on pokupio i otišao”, rekao je Nekić dodavši kako mu se čini da je medvjed imao oko 200 kilograma.

Ostao je priseban

Nakon napada nije ga uhvatila panika. Bio je priseban, skinuo košulju i dobro podvezao nogu. Potom je skinuo potkošulju i stegnuo ruku da mu ne krvari budući da je kost bila vani. “Bilo je ružno za vidjet, šikljala je krv pa sam to stegao”, kazao je te dodao da je u prošlu nedjelju doživio “drugi rođendan”.

http://vijesti.rtl.hr/video/vijesti/335573/umirovljenik-kojeg-je-napao-medvjed-za-rtl-kost-je-bila-vani-sikljala-je-krv-ruzno-za-vidjet/