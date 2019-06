[VIDEO] UČENICE SNIMILE NASTAVNIKA KOJI IH STALNO DODIRUJE PO TIJELU: Roditelji izbezumljeni, djeca su rekla što im sve radi

Majka 12-godišnje djevojčice ispričala je da je učitelj došao do stola njezine kćeri, čučnuo, stavio ruku na naslon i počeo je dirati po stražnjici

Djevojčice petog razreda jedne osnovne škole u Novom Marofu ispričale su svojim roditeljima da ih učitelj informatike spolno uznemirava, točnije, da ih dira po leđima, stražnjici, kosi, nogama. Prestrašene djevojčice imaju 11 i 12 godina, snimile su učitelja kako ih dira, a ravnatelj je pod pritiskom roditelja morao učitelja prijaviti policiji i Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ovu tešku priču donosi emisija Potraga pa je pred RTL-ove kamere morao stati ravnatelj te nakon nekoliko sati čekanja ispričati što se dogodilo u njegovoj školi.

Učitelj djevojčicama govorio da su ‘komadi’

“Kći mi je pričala da na satu informatike učitelj miluje curice po kosi, dira po ramenu. Kasnije je počeo s diranjem po nozi, leđima, a odnedavno ih dira po stražnjici, štipa, govori im da su komadi”, rekla je za Potragu majka 11-godišnje učenice. Majka 12-godišnje djevojčice ispričala je da je učitelj došao do stola njezine kćeri, čučnuo, stavio ruku na naslon i počeo je dirati po stražnjici. Otac 11-godišnje učenice kaže da je ostao izbezumljen nakon što mu je kći ispričala što učitelj informatike radi te da nije znao kako da pomogne svom djetetu.

Osam djevojčica optužilo nastavnika za uznemiravanje

Kada su se detalji ove monstruozne priče prije desetak dana proširili Novim Marofom, gradićem u Varaždinskoj županiji od oko 13 tisuća stanovnika, malo je reći da su građani ostali u šoku. Osam djevojčica od 11 i 12 godina optužilo je jednog od nastavnika informatike tamošnje osnovne škole za spolno uznemiravanje. Uplašene i zbunjene detaljno su roditeljima opisale što im se događa pod školskim satom.

Odlučile su ga snimiti

Roditelji kažu da su im djeca ispričala da ih je sram i da je učitelj sve djevojčice dirao na isti način. K tome, govorio im je da su “ljepotice” i “komadi”. Djevojčice su odlučile učitelja snimiti kako bi imale dokaz za sve za što ga optužuju, a snimka pokazuje suptilan način na koji dodiruje djevojčice. Roditelji triju djevojčica s kojima su novinari Potrage razgovarali, tvrde da njihova djeca nakon tih nasrtaja više nisu ista. Zlostavljanje koje navodno traje mjesecima, a koje su trpjele do trenutka kad su skupile snage sve reći roditeljima, čini se da je ostavilo traga. Majka 11-godišnje učenice kaže da je djevojčica uplašena i da se osjeća neugodno te je vrlo povučena i u strahu da će se učitelj vratiti u školu. Druga djevojčica, 12-godišnjakinja, se povukla u sebe i u strahu je. Kako kaže njezina mama, ne može se koncentrirati iako je kraj škole i slijede ispiti.

Školska psihologinja i defektologinja stale na učiteljevu stranu

Roditelji, no i same djevojčice, dodatno su razočarani postupkom školske psihologinje i defektologinje. Nisu dobile očekivanu zaštitu i podršku. Uznemirene majke govore da su školska psihologinja i defektologinja stale u obranu učitelja. Naglašavaju da psihologinja i defektologinja nisu pitale djevojčice niti kako su i kako se osjećaju i tvrdile su da su djevojčice krive, a ne učitelj. Prema priči majki, psihologinja i defektologinja govorile su djevojčicama da će se učitelj uskoro vratiti u školu i da “on to tako nije mislio s tim što ih je dirao”.

Majke smatraju da je to bilo zastrašivanje djece. Neobično je i da su djevojčice na razgovor oko ovako ozbiljne teme bile pozvana bez nazočnosti roditelja. Djeca su sve prijavila i svojoj razrednici, a ona ravnatelju škole Anđelku Bošnjaku. “Dakle, djevojčice su to rekle razrednici, a mi smo onda išli na razgovor kod ravnatelja i rekli smo mu da se to mora prijaviti policiji, ministarstvu i tako dalje”, rekla je majka 11-godišnje učenice.

Roditelji su poslije rekli da ravnatelj prvo nije htio zvati policiju, niti je htio isključiti tog učitelja iz nastave. Kada je došlo do povišenih tonova i nakon što su roditelji rekli da će ili on zvati policiju ili oni, tek je tada zvao policiju.

Ravnatelj sve prijavio dva dana kasnije

Novinari Potrage otišli su pred školu jer nikako nisu mogli dobiti ravnatelja na telefon. Čekali su više od sata, no kada je ravnatelj vidio da su novinari uporni, na kraju ih je pustio. Detalje nije htio iznositi nego je rekao da su djeca prijavila jednog kolegu. O čemu se radi, nije htio reći. Novinari su saznali da je prozvani nastavnik otišao na bolovanje, a da je na njegovo mjesto došao drugi profesor. Ekipu Potrage zanimalo je kada je pozvao policiju i obavijestio ostale institucije.

“Mi smo kao škola poštovali sve zakone protokole. Istog dana smo pozvali Centar za socijalnu skrb, tu je bio načelnik policije i drugi dan smo prijavili sve ministarstvu”, rekao je ravnatelj. Međutim, iz ministarstva je stigao pisani odgovor.

“Odmah po saznanju o podnesku koji je vezan za OŠ Novi Marof, a koji se odnosi na prijavu spolnog uznemiravanja nastavnika prema učenicama 5. a razrednog odjela, otvoren je inspekcijski postupak, a prvi dio nadzora u Školi izvršen je dana 29. svibnja 2019.”, odgovorili su iz ministarstva. Dana 23. svibnja 2019. godine predmetni događaj prijavljen je Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Policijskoj upravi varaždinskoj i Centru za socijalnu skrb.

Iz ranijih izjava roditelja, no i iz dopisa ministarstva vidi se da ravnatelj ne govori istinu. Sve je prijavio dva dana kasnije. Ovakav događaj ravnatelju nije nepoznat, iako on tvrdi suprotno. Novinari su pitali roditelje jesu li čuli da se to i prije događalo, rekli su da su čuli, ali tek sada kada se to dogodilo njihovoj djeci.

Roditelji krive ravnatelja

“Ako se to događalo prije po meni je glavni krivac taj ravnatelj koji na vrijeme nije sankcionirao profesora. Da je on napravio posao kako treba danas ne bismo razgovarali o ovome i naša djeca danas ne bi bila podvrgnuta tom nasilnom činu”, rekao je otac 11-godišnjakinje.

Djeca su ispitana u lokalnoj policiji. Novinari su pokušali kontaktirati i učitelja informatike, ali rekao je da ne želi davati izjave. Policija nastavlja istragu.

