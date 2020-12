[VIDEO] U POSEDARJU ODRŽALI SVADBU; Mladoženju je zvala i načelnica Stožera, ali nije odustao: Novinarima koji su sve otkrili prijetili smrću

Župnik je objasnio kako u crkvi nije bilo prekoračenja broja uzvanika, bilo ih je oko 25 i svi su imali maske osim mladenaca

U subotu iza 14 sati općinski Stožer civilne zaštite iz Posedarja dobio je dojavu da se planira održati svadbeno slavlje u Slivnici Gornjoj. Načelnica Stožera kontaktirala je mladoženju i njegovu majku, ali slavlje nije otkazano pa se tamo uputila i policija.

Novinari počeli dobivati prijetnje

Istraga je proširena zbog prijetnji novinarima koji su donijeli vijest o kršenju mjera. Svadba u Slivnici Gornjoj kraj Posedarja održana je u subotu, u šatoru, dan nakon uvođenja strožih epidemioloških mjera, prenosi RTL.

“Dobila sam više informacija da je bilo nekih stotinjak ljudi, međutim mladoženjina majka je govorila da se tu radi o 30 ljudi iz najuže obitelji”, rekla je načelnica Stožera civilne zaštite Općine Posedarje Marija Crnjak.

ŠTO SE TO DOGODILO U SLIVNICI? Stotinjak ljudi je navodno slavilo svadbu u šatoru, a policija i civilna zaštita pronašli – čisti pribor za jelo

PLENKOVIĆ SIŠAO S POTKROVLJA: Glasnogovornik Vlade otkrio tko ga je zarazio, ali i da mu Milanović još nije poželio brz oporavak

Mladoženju su iz Stožera pokušali odvratiti od slavlja.

“Nakon obreda u crkvi mi se javio, ja sam ga upozorila da mogu imati velikih sankcija, zapravo da će se podnijeti kaznena prijava za pokušaj širenja zaraze, isto tako da mogu biti i pritvoreni. Znači, on je to sve znao. Unatoč tome on je rekao da nastavljaju prema planu. Kad sam vidjela da u njemu ne nalazim nekog sugovornika, nazvala sam njegovu majku koja je također isto rekla da ona nastavlja, da želi sinu spremiti večeru kako su se i dogovorili”, dodala je Crnjak.

‘IZA 21. PROSINCA MORAT ĆEMO POSTROŽITI MJERE’; Bivši ministar optužuje Plenkovića: ‘Ukrao nam je Božić svojom neodlučnošću’

Ljudi su odlazili i dolazili

Župnik je objasnio kako u crkvi nije bilo prekoračenja broja uzvanika, bilo ih je oko 25 i svi su imali maske osim mladenaca.

“Kad smo došli tamo, zatečeno je 10-ak ljudi ispred te obiteljske kuće, odnosno ispred dvorišta kuće. Moram reći da su ljudi i dolazili i odlazili, pa pravi i realan broj ljudi i nije bilo lako utvrditi. Tako da nekakva kršenja u ovom prvom dolasku nisu utvrđena. Što se tiče drugog dolaska, istina je da smo bili u večernjim satima i zatekli smo prazan šator”, komentirao je Josip Gulan, načelnik II. policijske postaje Zadar.

Istraga se sada proširila i na jednog od dvojice muškaraca koji su danas u redakcijskim prostorijama zaprijetili smrću novinarima portala koji je prvi objavio priču o svadbi u Slivnici.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.