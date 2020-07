[VIDEO] ŠTO SE TO DOGODILO IZMEĐU ZOKIJA I PLENKIJA? Stručnjakinja tvrdi da je došlo do velike promjene; ‘Vidjeli smo to jučer…’

Ankica Mamić tvrdi kako je na susretu Milanovića i Plenkovića bilo vidljivo kako su obojica skloni promijeniti i ublažiti retoriku

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić gostovala je na N1 televiziji te se osvrnula na susret predsjednika Republike Zorana Milanovića i mandatara Andreja Plenkovića.

Milanović je Plenkoviću jučer dao mandat za sastavljanje Vlade, nakon što mu je bivši i budući premijer dao 76 potpisa i time dokazao da ga podržava većina saborskih zastupnika.

Susret nije bio pretjerano ceremonijalan, a Ankica Mamić kaže kako je to stil koji predsjednik želi provoditi te kako je tako i započeo sa svojom inauguracijom. “To je naprosto njegov stil i mislim da predsjednik želi biti jednostavan”, kazala je Mamić.

Nova etapa u odnosima?

Međutim, Mamić ističe kako je došlo do primirenja retorike. “Obojica su rekli da će razlike među njima postojati. Kada je izabran Milanović, Plenković je govorio da će to biti tvrda kohabitacija, da će možda naglašavati razlike. Jučer smo vidjeli da su obojica htjeli primiriti retoriku. Milanović je u tome bio jako eksplicitan, rekao je jučer da je on u pasivnom položaju”, kaže Mamić.

O novoj strukturi Vlade Mamić kaže kako je jasno da premijer nije bio zadovoljan radom nekoliko ministara koji su postali bivši, poput ministrice Bedeković. Iznenađuju je, kaže, dvije stvari – činjenica da je Darko Horvat ostao u Vladi jer se prije spominjao kao izbor desne struje u HDZ-u te činjenica da ministar Tomislav Ćorić neće biti potpredsjednik Vlade.

Pozicije ministara Ćorića i Horvata

“Ako netko dobro radi svoj posao nema ga razloga mijenjati. Pretpostavljam da je premijer očekivao više u ovim resorima poput ministarstva socijalne politike i da je odlučio dati priliku novim ljudima”, rekla je Mamić.

“Za Ćorića je bilo razvidno da ostaje kada je uočeno da je on autor gospodarskog programa HDZ-a. Ono što mene malo iznenađuje, ukoliko je točno, ostanak Darka Horvata u Vladi. Očito premijer nije bio zadovoljan njegovim radom u Ministarstvu gospodarstva, a kada je on došao bila je percepcija da je on čovjek desne frakcije u HDZ-u, tj- Milijana Brkića. Sada Brkić nije nikakav faktor u HDZ-u.”

Mamić smatra i kako je odluka da SDSS-ov Boris Milošević bude potpredsjednik Vlade dobra te da je došlo vrijeme za pomirenje.