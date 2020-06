[VIDEO] ŠTO SE DOGAĐA SA ŠKOROM? ‘Plaćenici i novinari su se uskokodakali’; 10 sekundi kasnije: ‘Nisam rekao novinari, poslušajte’

Miroslav Škoro želi biti premijer te je komentirao i izjave Plenkovića i Bandića

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro u žestokom je istupu napao novinare i “plaćenike”. Dao je zajedničku izjavu sa Željkom Glasnovićem u povodu podrške kandidaturi njegove neovisne liste u XI. izbornoj jedinici.

“Svi su se uskokodakali, svi uistinu kokodaču. Od plaćenih pisaca, spisatelja, plaćenika različitih vrsta do novinara”, kazao je Škoro i dodao kako su na dobrom putu.

Reporterka RTL televizije Damira Gregoret postavila je Škori pitanje zbog čega je rekao da su novinari plaćenici, a Škoro je tvrdio kako to nije rekao, premda je riječ “novinari” upotrijebio neposredno prije tog pitanja.

‘Nisam to rekao…’

“Ja sam rekao da plaćenici to rade, nisam rekao novinari, poslušajte još jedanput što sam rekao. Rekao sam što sam rekao, poslušajte što sam rekao, nisam rekao novinari”, kazao je Škoro.

Kako ne bi bilo dileme, snimku Škore kako priča o novinarima i plaćenicima na Twitteru je objavio RTL-ov Ivan Skorin.

Svi su se uskokodakali, svi kokodaću. Svi od plaćenih pisaca, plaćenika.. do novinara.

– Zbog čega ste to sad rekli, nije mi jasno, novinari su plaćenici?

Nisam rekao gospođo Gregoret novinari.

– Rekli ste da..?

Nisam rekao novinari.@DamiraGregoret @skoromiroslav @vijestihr pic.twitter.com/PZw7WpIse1 — Ivan Skorin (@IvanSkorin) June 16, 2020

Škoro je kazao kako je ponosan što Domovinski pokret ima “ponajviše žena na listama, generala hrvatske vojske i HVO-a, najviše stručnjaka i profesora i najmlađeg kandidata”

Osvrnuo se i na poruku Hrvatske biskupske konferencije. “Mislim da su mislili na one koji se zalažu za vrijednosti demokršćanstva, mi se za to zalažemo, ako se netko u tome prepoznaje, mi se prepoznajemo, utoliko možemo govoriti da se to odnosi na nas, najvažnija nam je podrška hrvatskog naroda”.

Komentirao Plenkovića i Bandića

Komentirao je i izjavu Milana Bandića koji je kazao kako ga cijeni kao pjevača, ali da iza njega stoji europski Zagreb. “Svašta smo čuli zadnjih tjedana i mjeseci, vrlo sam bio tolerantan, niste od mene čuli da komentiram tuđe izjave kada se svode na razinu na kojoj ne komuniciram, za nekoliko sati krećemo u kampanju, razgovarajmo o onome što možemo napraviti. Želim odgovoriti Milanu Bandiću. Nadam se da mi se jednog dana, kada se budem povlačio iz politike i napuštao sabornicu, neće toliko prigovarati koliko njemu i svima u izvršnoj vlasti u 20 godina, koji su devastirali Hrvatsku, ako se on ponosi nečime, to je njegovo pravo, mislim da se svi oni trebaju stidjeti što su napravili”.

Komentirao je i Plenkovićevu izjavu koji je rezolutno odbio opciju u kojoj bi bio ministar u Vladi u kojoj bi Škoro bio premijer. “Stojim iza toga da, ako se mene pita, Plenković ne zaslužuje biti premijer u Hrvatskoj, mogu vam garantirati da ću biti sve što treba na usluzi hrvatskom narodu”.