Proteklih dana novinske stupce puni afera s državnim nekretninama, koju je pokrenuo Net.hr propitujući uređenje državnog stana za predstojnika Ureda premijera Zvonimira Frku Petešića, ali i njegovo prebivalište na Salima te boravište njegove obitelji.

Na to se nadovezala bivša djelatnica Državnih nekretnina, Maja Đerek, otkrivši kako se raspolagalo nekretninama u državnom vlasništvu te koji su sve dužnosnici dobili stanove mimo propisa. Progovorila je i o raspolaganju poslovnim prostorima, ali i mobingu kojem je bila izložena zbog ukazivanja na nepravilnosti, pa i otkazu zbog navodnog skrivljenog ponašanja.

Nacional je u utorak objavio ključan dokaz koji osporavaju vjerodostojnost iskaza djelatnika Državnih nekretnina protiv Maje Đerek. Ranije je otkriveno kako je direktorica Renata Sabo pozvala zaposlenike da svjedoče protiv Đerek, što i čine govoreći da je ona loše postupala prema njima. No, pojavio se video u kojem je vidljivo kako Đerek s Katarinom Kominom i Dragicom Dražanom Krajinović gotovo pa zagrljena pjeva rođendansku pjesmu četvrtoj kolegici, što se kosi s njihovim izjavama o ozbiljno zategnutim odnosima.

Snimku možete pogledati OVDJE.

Reagirala i Đerek

Na tu je objavu reagirala i sama Maja Đerek čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

"U današnjem broju Nacionala objavljene su fotografije nastale tijekom čitave zadnje godine mog rada u Državnim nekretninama, a koje govore više od tisuću riječi. Upravo je Nacional objavio i video koji pokazuje koliko je moje ponašanje bilo 'problematično' i koliko je 'grozno' bio narušen moj odnos s kolegama, a što mi lažno na teret pokušava staviti v.d. direktorica Renata Sabo i pojedine kolege koji su interesno vezani za nju. Dokumentacija je dio sudskog spisa. Od pokretanja mojih sudskih sporova protiv Državnih nekretnina kolege koji ne žele sudjelovati u planu direktorice Renate Sabo su pod stalnim prijetnjama i zastrašivanjima ukoliko istinito istupe, a o čemu sam već ranije upozoravala sud.

Prošla su točno dva tjedna od kada sam javno iznijela niz nezakonitosti koje sam kao zaposlenica tvrtke Državne nekretnine uočila i prijavila nadređenima, ali i nadležnim institucijama. Nakon dvogodišnje pasivnosti i ignoriranja prijava od strane nadležnih, javno sam istupila te bila izložena nevjerojatnom pokušaju prozvanih pojedinaca i njihovih partijskih kolega da me se na sve moguće načine osobno omalovažava i etiketira. Tako me se maštovito spajalo sa svakom mogućom oporbenom opcijom, a u trenucima nadahnuća čak i sa 'desnim krilom' HDZ-a. Sve iz razloga jer sam htjela prema svim zakupnicima postupati jednako i raditi u interesu tvrtke i Republike Hrvatske, a čime sam došla na 'crnu listu' direktorice Sabo i njoj nadređenih političara koji me sada javno blate. Budući da su mi prozvani lakonski pokušali prilijepiti etiketu lažljivice, koja eto iz hobija javno istupa, dužna sam obavijestiti javnost i brojne građane koji mi pružaju podršku koliko smo malo logičnih i istinitih odgovora dobili u protekla dva tjedna.

Banožićeva šutnja

Pa čega smo se sve naslušali u ova dva tjedna? Gospodin Banožić i dalje ne želi stati pred TV kamere te u sučeljavanju pokazati svo svoje znanje oko upravljanja državnom imovinom, a koje je tako zorno prikazano u nedavno objavljenom priopćenju MORH-a (!?) koji odgovara umjesto g. Banožića. Time je propustio savršenu priliku javnosti obrazložiti kako je to točno u interesu RH kada je svojom intervencijom kao ministar državne imovine spriječio povrat elitnih zagrebačkih poslovnih prostora u ruke države te omogućio obitelji Rodić gomilanje milijunskih dugova koji se zbog propasti njihovih tvrtki nikad više neće moći naplatiti. Ukoliko strahuje od televizijskog sučeljavanja, zašto barem javnosti ne želi dostaviti zapisnik sa tog famoznog sastanka, a koji ja nikada nisam vidjela, iako sam morala? Zašto novinari danima ne mogu doći do zapisnika već nadležni ministar Horvat odugovlači i traži produljenje roka za dostavu najobičnijeg zapisnika ? Ne želim vjerovati da se nešto skriva od javnosti ili da se pokušava manipulirati sa zapisnikom.

Nadalje, je li u interesu RH kada je g. Banožić uz pomoć direktorice Državnih nekretnina mimo uredbe po kojoj se i tada postupalo - odabrao stan iz snova od 92m2 u centru Zagreba, u kojem je sam boravio i koji je bio uređen tisućama kuna državnog novca? Podsjećam da se g. Banožić u početku afere pravdao da mu je toliko veliki stan dodijeljen zbog obitelji koja živi sa njim. Vrlo brzo se saznalo da obitelj g. Banožića živi u Slavoniji te da on čak prima i naknadu za odvojeni život. Zanimljivo da nitko od drugih ministara u Vladi nije imao ovakvu privilegiju, ali oni ipak nisu bili ministri državne imovine kao g. Banožić.

'Poligraf nisam doživjela'

Direktorica Državnih nekretnina d.o.o. Renata Sabo (plaća 20.000 kuna) je također sramežljiva osoba koja se očito boji televizijskog nastupa pa će radije svoja pogodovanja pravdati gomilom PR dopisa koje joj sastavljaju druge osobe, a u kojima stoje lako provjerljive neistine i prozirne manipulacije. Iz kojeg razloga gđa. Sabo ne odgovori pred kamerama na pitanje - zašto je g. Jozi Brkiću na nekoliko elitnih zagrebačkih lokacija svjesno dopustila besplatno korištenje državne imovine i dug veći od pola milijuna kuna koji se nikada neće moći naplatiti, a dug i dalje svakodnevno raste. Zašto je unedogled odgađala naplatu milijunskog duga tvrtki Event masters d.o.o. koja je godinama u velikim gubicima, a Državne nekretnine nemaju sredstva osiguranja za naplatu tog duga? Za sve je gđa. Sabo znala i nije htjela reagirati. Sigurna sam da moj otkaz nije bio motiviran činjenicom da sam kao direktorica Sektora za poslovne prostore aktivno sprečavala takve nezakonitosti i pogodovanja te radila u interesu RH. Podsjećam da sam u jednoj godini otkazala 20 ugovora Jozi Brkiću zbog nevjerojatnih dugovanja prema državi.

Gospodin Katičić se nakon sjajnog medijskog bljeska sa svojim tvit pozivanjem na poligraf ipak vratio u svoje prirodno okruženje - daleko od očiju javnosti. Poligraf nisam doživjela, ali ni televizijsko sučeljavanje koje toliko voli gospodin Katičić. Zar se gospodin Katičić srami pred kamerama priznati da je kao državni tajnik ljutito urigirao jer sam radila po zakonu i u interesu RH kada sam naplatila u ime države dug od 240.000 kuna 'poznaniku' g. Jandrokovića. Par mjeseci nakon toga sam dobila otkaz kao zahvalu za svoj predani rad. Iako je g. Katičić u telefonskom pozivu vršio direktan pritisak na mene kao podređenu oko ovrhe velikog duga, gđa. Novaković je nedavno ustvrdila da nema osnove po kojoj bi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo postupak protiv g. Katičića!?

Hajka i haranga

Nakon uvjerljivog nastupa pred televizijskim kamerama u kojem je iznio da prijavljujem nezakonitosti tek nakon godinu i pol dana od otkaza, uz konspirativnu ideju oko tajminga mog javnog istupa - g. Horvat se od tada više nije oglašavao oko mog slučaja. Niti jednom. Razlog tome može biti što je u javnost izašao moj dopis upućen upravo g. Horvatu prije čak 14 mjeseci, a u kojem sam ga detaljno o svemu obavijestila i molila da hitno reagira. Gospodin Horvat kao nadležni ministar i dalje grčevito drži na funkciji v.d. direktoricu Državnih nekretnina gđu. Sabo, iako dotična na zadnjem natječaju nije uspjela dostaviti čak ni potpunu prijavu. Uz to je na natječaj dostavila očito lažirane potvrde bivših poslodavaca, a o čemu su mediji proteklih dana detaljno pisali.

Zalaganjem poštenih novinara izašli su dokumenti i računi koji uistinu dokazuju da je g. Frka Petešić privilegirano i prije svih ostalih suvlasnika dobio obnovu državnog stana u kojem boravi, i to državnim novcem. O svemu je nedavno i javno svjedočio jedan od suvlasnika u zgradi upravo ogorčen takvim postupanjem Državnih nekretnina. Nadalje, postavilo se i opravdano pitanje kršenja Zakona o prebivalištu i kako je uopće g. Frka Petešić imao pravo na tako veliki stan sa garažom ('knjižnicom') u centru Zagreba. Jedini odgovor koji smo dobili je - hajka i haranga.

Očito je nečija namjera da ne vidimo pored zdravih očiju i ne čujemo pored zdravih ušiju. Zahvaljujem brojnim građanima koji mi svakodnevno pružaju podršku, a kojima je dosta ovakvog sustava kojem je jedino u interesu zataškavanje, ušutkavanje i održavanja trulog statusa quo", stoji u reakciji Maje Đerek.