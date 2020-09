[VIDEO] S POČETKOM NASTAVE POČEO I KAOS U ZAGREBAČKOM NASELJU: ‘Strahujemo da neko dijete ne nastrada, ovo nije crtić…’

‘Ako pogledate na karti ulicu Podrebrenica, svima će biti jasno da to nije cesta ni za biciklističku stazu, a kamoli za veliku osnovnu školu i prekoputa nje vrtić’, napisala je na Facebooku majka jednog učenika iz zagrebačkih Šestina

S prvim danom nove školske godine u zagrebačkom naselju Šestine ponovno su započeli stari problemi. Naime, pored tamošnje osnovne škole stvorio se prometni čep i nastao kaos kakav se, kažu tamošnji žitelji, ponavlja iz godine u godinu.

“Ovako vam to izgleda svako jutro kada učenik krene u OŠ Šestine. Ako pogledate na karti ulicu Podrebrenica, svima će biti jasno da to nije cesta ni za biciklističku stazu, a kamoli za veliku osnovnu školu i prekoputa nje vrtić”, objavila je na Facebooku Iva Babić, čije dijete ide u spomenutu školu. Objavi je pridodala i snimku koja svjedoči kako je tamo jutros izgledao nastali prometni kaos.

Već petnaestak godina pokušavaju riješiti problem

“Sutra u 8 sati navodno dolazi policija, no to je sutra jer je srećom neki roditelj imao frenda od frenda pa će frend poslat frenda. Inače, i sutra bi izgledalo ovako! Drage kolege, MOLIM vas pokucajte vi na koja vrata jer mi roditelji učenika OŠ Šestine u Zagrebu više ne znamo koja. Hvala”, dodala je u svojoj objavi Iva Babić.

Dnevnik.hr piše kako roditelji djece iz OŠ Šestine kažu da problem prilaznih cesta pokušavaju riješiti već 15-ak godina. Članovi Vijeća roditelja kažu kako imaju potporu Gradske četvrti Podsljeme, ali da su Gradu uzaludno slali bezbroj dopisa tražeći rješenje. Angažirali su i odvjetnike, pisali peticije, a predstavnike Gradske četvrti i danas su zamolili za pomoć navodeći kako svakodnevno žive u strahu da će jednoga dana njihovo dijete nastradati.

‘Dokumentacija postoji, ali ništa se ne rješava’

“Djeca i automobili, zajedno s čempresima koji vire na tu istu cestu, pokušavaju se probiti do škole. Zamislite samo kako to izgleda na kišne i snježne dane. Djeca koja pješače, automobili koji se probijaju do ulaza škole ili vrtića, pješaci sa psima koji pred svima nama dopuštaju da psi vrše nuždu u dvorištu škole, roditelji s kolicima, kamion čistoće, kamion dostave… I na tu cijelu veselu grupu dodajte taj put! Jer to nije ni jednosmjerna ni dvosmjerna ulica, dva automobila zasigurno ne mogu proći jedan pored drugoga bez ustupanja prednosti. Ovo nije crtić, nastradali lik neće se dići sa zvjezdicama iznad glave”, upozoravaju u dopisu.

Iz Grada Zagreba u veljači su obećali pomoći u rješavanju ovog problema, ali otada se ništa nije dogodilo.

“Rečeno je da će to sve biti, ali od tada stojimo na mjestu. Žalosno je što postoji projektna dokumentacija za proširenje ceste i nogostupe, ali zbog imovinskopravnih problema ništa se ne rješava”, rekla je za Dnevnik.hr jedna mama učenika iz Šestina.