Poznati ruski filmski redatelj Karen Šahnazarov na državnoj je televiziji izjavio kako Rusija mora shvatiti da bi mogla izgubiti rat.

Naime, novinar Francis Scarr na Twitteru je podijelio snimku Šahnazarove izjave.

"Nisam vidio ništa slično na ruskoj državnoj televiziji od ukrajinske protuofenzive prošle godine. Karen Shakhnazarov kaže da Rusija mora prepoznati činjenicu da bi mogla izgubiti i da se zavarava svatko tko misli da će se Zapad raspasti", napisao je na Twitteru Scarr.

"To je doista situacija koja može imati najozbiljnije posljedice za nas u slučaju da izgubimo. I moramo priznati da bismo mogli izgubiti", kazao je Šahnazarov i dodao kako se ne slaže s onima koji smatraju da će Rusija izaći iz agresije kao pobjednik.

"Ako se ne pripremite za svaki scenarij - to je slabost. To nije snaga, to je slabost", rekao je ruski redatelj na državnoj televiziji.