[VIDEO] Ribar u Vodicama ulovio grdosiju od 200 kilograma i onda je – pustio! ‘Još je mala, može imati i tonu. Neka beštija živi’

Vjerovali ili ne, riba bucanj može premašiti i dvije tone

Nino Mrvica, vodički ribar ovih je dana ulovio vrlo neočekivan ulov. Kako javlja Morski.hr, riječ je o ribi veliki bucanj iz redova zrakoperki. Ova grdosija od 200 kg je ujedno i najveća koštunjača, no vjerovali ili ne, bucanj može premašiti i dvije tone. Kodeks Nine ribara je takav da nedorasle ribe i one koje ne može komercijalno iskoristiti vraća u more te se tog kodeksa i drži. Zato je Nino i s ovim kapitalcem postupio vrlo plemenito – vratio je ribu u more i brže bolje nožem iskidao mreže kada ju je ulovio kako bi što prije mogao osloboditi životinju.

“Uhvatili smo ovu ribu u akvatoriju Blitvenice i Žirja na dubini 75 metara u mriže carice, stajaćice. Imao je težinu oko 200 kg, naraste on u Jadranu i do tonu, a vani malo i više. U Kaliforniji je uhvaćen dvije i po tone težak primjerak. Konretno mi je prvi put da sam uhvatio bucnja, ali egzotičnijih vrsta je bilo. Znala se kornjača uhvatit, pa bi je oslobodio i pustio, a pošto može duže bez zraka zasad sam ima sriću pa su sve bile žive. Ne volim ubijat ono šta nije u svrhe prehrane i komercijalne svrhe”, ispričao je za Morski.hr Robin Hood među ribarima.

‘Treba biti obazriv prema moru koje nas hrani’

Ribar kaže da za bucanj jednostavno tržište ne postoji te on nije siguran je li riječ o zaštićenoj ribi. “Život je život, neka beštija živi, nemam potrebu zadržavati išta iz mora radi atrakcije. Puštamo sve što je malo, nedoraslo i nije sklono mriještenju jer triba i dogodine loviti i raditi, ali i ostaviti za buduća pokoljenja”, komentirao je Mrvica.

Na pitanje je li sve manje ribe u Jadranskom moru, ribat spremno odgovara da ju je u današnje vrijeme manje negoli je to bilo prije 10, 20 ili 100 godina. Tvrdi da riba koju on ulovi ima fantastičnu cijenu i da je svaki komad kao od zlata. Dodaje da je u Jadranu sve više “stranih”, invazivnih vrsta ribe. Tako je on nedavno uhvatio kostoroga koji nije tipičan za Jadran, a sada ga ima dosta, puno više nego ranije. Tvrdi da kostorozi rade veliku štetu ribarskim ulovima.

Za kraj, Nino Mrvica kolegama poručuje da trebaju bitui obazrivi prema moru jer, kako kaže, “more ih hrani”.