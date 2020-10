[VIDEO] REKORDNO JUGO OBUSTAVILO BRODSKI PROMET: Naleti veći od 100 km/h, pogledajte ovu snimku trajekta prema Supetru

Jako i olujno jugo, koje ponegdje puše i rekordnim brzinama u proteklih nekoliko godina, obustavilo je većinu brodskog putničkog prometa na Jadranu

Najavljeno pogoršanje vremena u subotu je donijelo najjače jugo ove jeseni. Tako Dalmacija Danas piše kako je na Palagruži do 11 sati puhalo do 109 km/h, na Lastovu 108 km/h, a u Splitu 90 km/h. Najjače jugo u posljednjih nekoliko godina puše danas u Zadru, gdje je izmjerena prosječna brzina vjetra od 20 m/s, a izmjereni su udari do 105 km/h.

Najjače jugo posljednjih nekoliko godina puše danas u Zadru, točnije radi se općenito o najjačem vjetru posljednjih nekoliko godina. Prosječna brzina juga dosegla 20 m/s, a izmjereno su udari do 105 km/h.

Zbog snažnog vjetra i visokih valova u prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije. Trajekti ne voze na linijama Makarska-Sumartin, Šibenik-Kaprije-Žirje, Biograd-Tkon, Porozina-Brestova, Ubli-Vela Luka-Split, Vis-Split, Trogir-Drvenik V-Drvenik M, Drvenik-Sućuraj, Lopar-Valbiska.

Katamarani ne voze na linijama: Split-Hvar-Split, Zadar-Iž Mali-Iž Vel. Rava-Mala Rava, Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac- Božava-Brbinj, Split-Hvar-Korčula, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Sobra-Šipan-Dubrovnik.

Obustavljene su i brodske linije: Šibenik-Zlarin-Prvić Luka-Šepurine-Vodice, Zadar-Sali-Zaglav, Zadar-Preko, Vodice-Šepurine-Prvić luka-Zlarin-Šibenik, Mali Lošinj-Unije-Susak.

Opravdanost obustavljanja brodskog prometa, ali i snažne udare vjetra pokazuje i snimka trajekta Marjan koji se jutros kroz visoke valove nošene jugom probijao od Splita prema Supetru.

U Zadru također puše jako jugo, a na Twitteru je objavljena snimka s rive: