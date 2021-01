Iduća dva dana temperature u Hrvatskoj bit će još niže s obzirom da je pred nama vrhunac prvog ovosezonskog hladnog vala

Idućih će dana biti vrlo hladno, pred nama je vrhunac hladnog vala. Temperature u minusu bit će i uz obalu, a hladnoća će biti prisutna do utorka kada južina donosi topliji zrak.

Tako u prognozi RTL-a najavljuju da će temperature ići čak i do -15.

Subota

“Subota će na Jadranu biti većinom sunčana, osobito u Dalmaciji gdje će često prevladavati vedro. U unutrašnjosti će uz više oblaka pasti malo snijega, uglavnom u istočnim i gorskim predjelima. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz obalu umjerena i jaka bura s olujnim, prijepodne podno Velebita i orkanskim udarima. Tijekom noći i jutra će biti vrlo hladno s temperaturom između -10 u gorju i -4 u ostatku unutrašnjosti, te od -2 do 3 na Jadranu. Dnevna temperatura na kopnu od -3 do 2, uz obalu između 3 i 8 stupnjeva. Jaka bura će na Jadranu pojačavati dojam hladnoće”, stoji u prognozi RTL-a.

Idućih dana

Za iduće dane, RTL najavljuje vrhunac prvog ovosezonskog hladnog vala. Temperature će tako idu još više u minus. “U gorju će ponegdje biti i niže od -15, u ostatku unutrašnjosti oko -7, 8, a na Jadranu koji stupanj ispod nule. U nedjelju će biti promjenjivo oblačno s malo snijega, na Jadranu malo kiše, ponegdje i susnježice. U ponedjeljak ostaje hladno, ali će biti uglavnom suho i sunčano. Od utorka uz južinu postupno sve toplije, na moru i nestabilnije”, stoji u prognozi RTL-a.

