VIDEO: Pogledajte kako je snijeg okovao Hrvatsku

Snijeg, ponegdje vrlo gust, pada i usporava promet u Lici, Gorskom kotaru te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da na put ne kreću bez zimske opreme.

U Zagrebu je, kao i u većini drugih gradova, promet otežan i odvija se usporeno.

cate-201001070106004Tramvajske linije prometuju svojim trasama iako zbog snijega usporeno, no do daljnjeg su obustavljene autobusne linije 104 Jandrićeva – Dom umirovljenika, 127 Črnomerec -Mikulići, 135 Črnomerec – Graberje, 139 Reljkovićeva – Jelenovac, 142 Vrapčanska aleja – Jačkovina i 224 Dubec – Novoselec.

Skraćena je i većina autobusnih brdskih linija i to 126 Črnomerec – Krvarić do Gornje Kustošije, 137 Črnomerec – Perjavica – Borčec do Ulice Padina, 143 Vrapčanska aleja – Orešje do Ulice Borovina, 163 Savski most – Gornji Trpuci do Dragonošca, 131 Črnomerec – Bizek do cementare, 274 Dubec – Laktec do Cerja i 322 Velika Gorica – Levi Štefanki do Peršinovca. Linija 176 Črnomerec – Gornja Bistra ne prometuje preko Poljanica, potvrđeno je u ZET-u.

Snijeg, ponegdje vrlo gust, pada i usporava promet u Lici, Gorskom kotaru te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Moguća je poledica, posebice na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima.

U Istri kolnici su mokri i skliski od kiše, dok su u Slavoniji uglavnom samo vlažni.

Zbog poledice i ugaženog snijega za sav je promet zatvorena državna cesta D 506 Dobroselo-Mazin, dok državnom cestom D 23 Žuta Lokva-Senj prometuju sva vozila uz obaveznu zimsku opremu.

Zbog izlijevanja vode na kolnik za sav promet zatvorena je državna cesta D 47 Dvor-Hrvatska Kostajnica u mjestu Kuljani, te županijske ceste ŽC 5153 Bakovac Kosinjski-Gornji Kosinj.

Odroni zemlje i kamenja mogući su na cestama u gorju, duž Jadranske (D 8) i Ličke magistrale (D 1), te na širem području Gračaca i Obrovca.

Snijeg i poledica do subote

Tijekom četvrtka će na Jadranu padati kiša, a u kopnenim predjelima snijeg i kiša koja se može smrzavati na tlu. Najviša temperatura zraka od -1 do 3, u Lici do 6, a na Jadranu između 9 do 14 °C.

U petak će biti snijega i kiše, a mjestimice će padati i ledena kiša.

U subotu meteorolozi predviđaju porast temperature. U cijeloj zemlji uglavnom će padati kiša.

