[VIDEO] PODZEMNA DRAMA U ZAGREBU: ‘Voda izbija kroz šahtove, prodire u kuće, provalili smo i otvorili branu prema Savi…’

Iz Hrvatskih voda tvrde kako je brana bila otvorena te kako su je građani zapravo zatvorili

Snažno nevrijeme i velike poplave sinoć su zadesile Zagreb. Bilo bi još i gore da stanovnici Trnja nisu provalili u ustavu kanala Kuniščak koja vodi od Gornjeg grada, preko Trnja do Save i otvorili kanal kako bi voda otekla u Savu. Naime, građani tvrde kako kanal je bio zatvoren, a o svemu ja na Facebooku izvjestio Domagoj Vorberger.

“Poplavile kuće i uništena imovina na trnjanskom nasipu zbog debilizma i bahatosti odgovornih. Kronologija : voda vodoskocima izbija šahtove, desetak minuta kasnije prodire u kuće, starija susjeda mi govori da je brana na ustavi zatvorena i da podzemni potoci ne mogu u Savu, zovemo sve moguće brojeve, svi zauzeti. Mala zgrada sa komandama za dizanje brane zablindirana kao da su američke zlatne rezerve unutra, provaljujemo mali prozor na dva i pol metra visine i prek lojtri i riskirajući sve ulazimo unutra”, počinje svoju priču Vorberger.

‘Strujni kablovi u vodi, unutra mrak’

“Tihač u dandalama, ja u jednoj kroksi jer mi je druga otplovila u nepoznato. U zgradi ustave voda do jaja. Strujni kablovi u vodi, staklo od šajbe u vodi. Unutra mrak, komandna ploča sa gumbima i veliko hrđavo kormilo. Stišćemo gumbe gdje piše dizanje ustave, naravno niš ne dela. Okupljaju se susedi i pokušavaju razvaliti željezna vrata.

Tihomir Blagus je fala Bogu jaki Trnjan starog kova i uspijeva izokretati veliko kormilo i dići branu, deset minuta iza sva voda sa ulica u gradu povlači se u šahtove. Tri sata iza nitko od odgovornih nije posjetio ustavu jer nemaju blage veze sa problematikom. Ovo zadnje je kuća mog suseda i frenda Tihača koji je spasio sigurno puno drugih domova…”, napisao je Vorberger na Facebooku.

No, iz Hrvatskih voda tvrde kako se radi o zapornici koja je otvorena uvijek osim kad je proglašena obrana od poplave, piše 24 sata.

“Obrana od poplave nije bila proglašena i zapornica je bila otvorena. Zapornica je trebala ostati otvorena. Nju su građani zapravo zatvorili. Naravno to nikakvu razliku nije napravilo. To što se građanima događalo, to da im je sve poplavljeno je zbog oborinskih voda i sustava odvodnje. To nije zbog zapornice i Hrvatskih voda. S naše strane nije bilo potrebe za reagiranjima. Da je bilo potrebe, inženjeri bi izašli na teren i to riješili. Međutim, sve okolnosti se još utvrđuju”, neslužbeno kažu za 24 sata iz Hrvatskih voda.

Iz zagrebačke policije rekli su za spomenuti list kako su zbog narušavanja javnog reda i mira priveli jednog čovjeka.

‘Susjedi su provalili i otvorili kanal’

Još jedan korisnik Facebooka je objavio snimku ovog događaja uz opis:

“Ustava kanala Kuniščak, koja vodi od Gornjeg grada, tu preko Trnja pa skroz do Save. Ustava je bila zatvorena. Susjedi su provalili u objekt ustave i otvorili kanal da voda otječe u Savu. Kanal je širok nekoliko metara, pogledajte samo kolika količina vode dva sata nakon otvaranja tu otječe. Ja ovo pišem u 2:30, nitko od nadležnih iz Vodoopskrbe i odvodnje se još nije pojavio. Valjda idioti ni ne znaju da to postoji. Da je taj kanal bio otvoren, sva ova sila vode bi otjecala u Savu, tko zna koliko kuća, cesata i svega ostalog u gradu ne bi bilo poplavljeno. To je jedna od žila kucavica odvodnje. A kanal zatvoren. Da nije bilo tu kvartovske ekipe, koja je provalila i sama otvorila kanal, još bi plivali. Strašno je kako je sustav zakazao. U ovom gradu se više ne zna tko pije…ali mi plaćamo!”