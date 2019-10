[VIDEO] OVO JE TRASA NOVE SLJEMENSKE ŽIČARE: Vrijedna je 300 milijuna kuna, poznato je i kada kreće u pogon

Ekipa RTL-a obišla je cijelu trasu nove sljemenske žičare

Zagrepčani žičaru iščekuju već 12 godina, a sada se, napokon, vide obrisi nove žičare, vrijedne 300 milijuna kuna. Umjesto bagera, uskoro će putem do Sljemena grabiti nova žičara. Barem ako je suditi prema trenutačnoj fazi radova koji su već iscrtali obrise njezine putanje.

“Na donjoj postaji će uglavnom biti prostori za prihvat putnika, trgovine, ugostiteljski objekt, prodaja karata”, kaže za RTL voditelj radova Goran Radić.

Spremište gondola

Na katu zgrade nalazit će se spremište gondola koje će svakoga dana kretati put Sljemena. Ispred će biti mali trg preko kojeg će putnici dolaziti i iz obližnjeg tramvaja. Ljudima će na raspolaganju biti 84 gondole, svaka s po 10 mjesta. Za 16 minuta, kada prijeđu 5 kilometara, stići će na vrh.

Na etaži -1 i -2 bit će garažni prostori u kojima će se moći parkirati 210 osobnih automobila. Cilj je vanjske radove završiti do zime kada bi prva, ali i posljednja stanica, trebale dobiti oklop na pročelju. Paneli se izrađuju u tvornici u Rugvici.

“Gondole bi trebalo napraviti tijekom prosinca i ugraditi ih unutra kad se pokrije zgrada da ih ogradimo unutra prije fasade”, rekao je Radić. Iako su građani imali prigodu vidjeti jednu izložbenu gondolu prošle godine na Tomislavcu, one se sve sad u Austriji na doradi. Prva faza gradnje tako je završena – postavljeni su temelji za stupove, ukupno njih 34.

“Dolaze po 3 šlepera dnevno. Početkom drugog tjedna počet će i montaža stupova”, otkriva Radić. Koliko god projekt bio skup ili trasa malo drukčija i duža od one stare, građani jedva čekaju trenutak kada će se nakon 12 godina kotači žičare ponovno pokrenuti. Prema riječima voditelja, 31. svibnja ostaje kao datum puštanja žičare u pogon. No Zagrepčani bi gondole u zraku mogli vidjeti već u ožujku kada one krenu u probnu vožnju.