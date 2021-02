[VIDEO] OVAKO SADA IZGLEDA BIVŠI TODORIĆEV LJETNIKOVAC: Mađari od države dobili otok Smokvicu u zakup, pa ga – raskopali

Nakon što je od države na 30 godina u zakup dobila otok Smokvicu, tvrtka Zelena nekretnina, iza koje stoji mađarski kapital, izgradila je devet bungalova mimo svih dozvola i ugovora

Prije dvije i pol godine država je na 30 godina i za oko 184 milijuna kuna otok Smokvicu dala u zakup tvrtki Zelena nekretnina. Dotada je to bio ekskluzivni ljetnikovac obitelji Todorić, koja za njega nije plaćala najam. No, sada je on u fokusu interesa građevinske inspekcije. Naime, ugovorom o zakupu zabranjena je bilo kakva gradnja, ali tvrtka iza koje stoji mađarski investicijski fond odlučila je raskopati otok, provesti instalacije i izgraditi devet bungalova. Nitko od lokalnih i državnih vlasti za to nije dao dozvolu.

“Kontrolnim inspekcijskim nadzorom u siječnju 2021. godine utvrđeno je da je investitor naknadno izgradio devet građevina u obliku građevinskog sklopa predgotovljenih stambenih kućica i instalacija vode, odvoda i struje na jugozapadnom dijelu otoka”, priopćili su za RTL iz Državnog inspektorata.

Namjena nije određena

Otok na kojem se nekada nalazila topnička baterija, trebao je postati turistički resort. Dvadeset objekata je trebalo biti obnovljeno i uređeno, no zbog ovih je zahvata prijava građevinskoj inspekciji stigla iz Općine Rogoznica.

“Pitamo se zbog čega je došlo do raspisivanja natječaja i stavljanja u zakup na taj način bez da se prije toga odredi neka namjena s kojom bi se onda otok mogao razvijati na pravi način, a mi dobiti jedan respektabilan, kvalitetan, visoke kategorije turistički sadržaj, ali to sad zaista nije moguće”, upitala je načelnica općine Sandra Jakelić.

MORH prebacuje odgovornost

Ministarstvo obrane, koje je formalno upravljalo otokom, odreklo ga se, ali ne u potpunosti. No, zato su u potpunosti odgovornost svalili na drugo ministarstvo. “MORH nije u nadležnosti otoka Smokvice. Otok Smokvica je predan Ministarstvu graditeljstva i državne imovine. Vojska se tamo nalazi u tek jednom objektu, tako da je kompletna nadležnost nad drugim resorom”, rekao je ministar obrane Mario Banožić.

Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, pak, poručuju da će nakon pravorijeka građevinske inspekcije odlučiti kako će postupiti prema zakupcu, odnosno tvrtci Zelena nekretnina.