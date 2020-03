NOVINARI UŠLI U KB DUBRAVA I SNIMILI NOVI INTENZIVISTIČKI CENTAR; CAPAK OTKRIO: ‘Plenković je imao simptome i bio na testiranju’

‘Kaznu nećete dobiti ako nema tog socijalnog kontakta i ako nije javno okupljanje s više od pet osoba. Smisao je da izbjegnemo taj kontakt kada se može širiti virus. Imamo 700 kontakata oboljelih’

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je obišao KB Dubrava, a s njim je ekskluzivno u nove pripremljene prostore ušla ekipa RTL-a. Snimili su intenzivistički respiratorni centar.

Ove nove kapacitete digli su pripadnici Hrvatske vojske u suradnji s liječnicima i medicinskim osoblje u tek 30 sati. Radilo se na nekoliko kompleksa unutar bolnice, provučene su nove cijevi, postavljeni respiratori i bolnički kreveti.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak reporterki RTL-a rekao je kako su troje oboljelih stabilno te da novih obiljelih nema. “U situacijama u kojima ljudi izlaze van i na otvorenom su je teže prenošenja virusa. Ali nitko nije prenio i onaj drugi rečenice, ako ste na otvorenom prostoru izbjegavajte socijalne kontakte. Svi su izašli van, djeca se igraju i ostvaruju socijalni kontakt. Zbog toga ova odluka da ćemo unijeti strože mjere”, rekao je Capak.

Kazna za javno okupljanje s više od pet osoba

“Kaznu nećete dobiti ako nema tog socijalnog kontakta i ako nije javno okupljanje s više od pet osoba. Smisao je da izbjegnemo taj kontakt kada se može širiti virus. Imamo 700 kontakata oboljelih”, objasnio je ravnatelj HZJZ-a.

Prilikom izdavanja lijekova daje se iskaznica iz koje se vidi kako se osoba zove. U suradnji s graničnom policijom razmijenjuju podatke. Zbog kršenja mjere određene od epidemiologa kazne idu od 3 do 8000 kuna

Premijer došao na testiranje

“Ne može se nitko privatno testirati. Odlučili smo da ćemo testirati prema strogo određenim kriterijima. Sve koje trebamo prema preporukama epidemiologa i Svjetske zdravstvene organizacije i ostalih, testiramo. remijer Plenković je imao simptome i bio je u kontaktu s ljudima iz inozemstva. Zbog simptoma mu je određena mjera. On nije trebao platiti, nego je došao kao hitan slučaj i uzet mu je uzorak. On je to htio napraviti kao odgovoran građanin. Nije morao jer to pokriva HZZO”, rekao je Capak.

