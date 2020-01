NI U UNIFORMI NIJE BILA SIGURNA: Predsjednik Vrhovnog suda ispričao se policajki koju je zlostavljao šef; A sad je i ona stala pred kameru

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa zbog ‘pogrešne presude’ i ‘jednog klasičnog previda’ ispričao se policajki koju je seksualno uznemiravao njezin nadređeni koji je kasnije oslobođen optužbi i vraćen na posao; ali je istovremeno zaštitio sutkinju koja je donijela spornu odluku rekavši kako ona ‘ne može snositi nikakve štetne posljedice’

Interventnu policajku na radu u Vukovarsko-srijemskoj županiji je u veljači 2016. cijelu noć seksualno uznemiravao njezin nadređeni. Dodirivao ju je i govorio joj svoje uvredljive seksualne aluzije. Ona je sve prijavila, a cijeli slučaj je dobio i neočekivani sudski epilog. Naime, uznemiravatelj je oslobođen optužbi, a policajka će morati platiti 800 kuna sudskih troškova te sve ostale izdatke, uključujući i nagradu odvjetniku koji ju je zastupao. Uz ranije sudske troškove, iznos prelazi 10.000 kuna.

Sve je počelo još kada je Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru 7. ožujka 2016. odbacilo kaznenu prijavu protiv pohotnog policajca.

“Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima (tada Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru) je 7. ožujka 2016. donijelo rješenje o odbačaju kaznene prijave. Rješenje je doneseno u skladu s važećom pravnom praksom i shvaćanjem kojim se kazneno djelo razgraničavalo od prekršaja kada se javljalo kao ponovljeno spolno uznemiravanje počinjeno zloporabom odnosa nadređenosti”, poručili su iz Državnog odvjetništva RH.

Sa suspenzije u mirovinu

Potom je sutkinja Općinskog suda u Vukovaru Anica Filipović donijela oslobađajuću presudu pod gotovo istim opravdanjem – dogodilo se samo jednom. No, dogodilo se i to da je PU vukovarsko-srijemska suspendirala pa vratila na posao nadređenog policajca koji je uznemiravao svoju kolegicu. No, na poslu se nije dugo zadržao jer je iskoristio uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu. Zbog svega je napadnuta policajka ipak odustala od žalbe, osramoćena zbog sudskog ishoda.

“Ja nisam dalje nastavljala sa žalbom, makar sam se jako dvoumila. Međutim, vjerujem da bi se sve to nekako kopiralo, znači on opet ne bi bio proglašen krivim, moji troškovi bi narasli. Meni je odvjetnica rekla da ja moram njemu pokriti troškove, njegovu branitelju i samom sudu i iz tog razloga sam stala sa svime”, rekla je nesretna policajka.

MLADU POLICAJKU ŠEF SEKSUALNO UZNEMIRAVAO CIJELU NOĆ: Oslobođen je jer je to učinio ‘samo jednom’, ona morala platiti 6000 kn

Povreda prava na pošteno suđenje

U pomoć joj je priskočila poznata aktivistica i borkinja za prava žena Sanja Sarnavka, koja je sa svojom Zakladom Solidarna u jednom danu prikupila dvostruko više novca od troškova koje je policajka bila prisiljena platiti.

“Koja se to poruka šalje svim bivšima ‘dobro da nisi prijavila’ i budućima ‘nemoj biti luda jer postoji mogućnost da budeš kažnjena’. Ali je ispalo da su ovom našom akcijom ljudi zapravo uspjeli prepoznati nepravdu i ispalo je da smo u 24 sata skupili dvostruku sumu od željene i kad sam joj to javila ona se rasplakala”, poručila je Sarnavka.

Svoju pomoć je ponudila i odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić koja smatra da je sud morao drugačije tumačiti odredbe zakona po kojima je donio odluku koja je zgrozila policajku, ali i dobar dio javnosti. Slično mišljenje je ranije iznio i ustavni sudac Goran Selanec.

“Smatram da je toj ženi povrijeđeno pravo na pošteno suđenje, zajamčeno člankom 6., pravo na privatni i obiteljski, i da je prema njoj postupano ponižavajuće, znači povreda članka 3. Europske konvencije. Sve je to skupa povezano s jednim diskriminatornim aspektom, s obzirom na to da su djela spolnog uznemiravanja neovisno o tome što se mogu počiniti prema bilo kome. Statistički gledano, ona teže pogađaju žene, pa se tu radi i o određenom obliku diskriminacije”, rekla je odvjetnica Bezbradica Jelavić.

ZEMLJA BRUJI O POLICIJSKOM ŠEFU KOJI JE ‘SAMO JEDNOM’ NAPASTOVAO MLAĐU KOLEGICU PA JE OSLOBOĐEN: Oglasio se i ustavni sudac, evo što kaže

Klasični sudački previd

O slučaju starom tri godine oglasio se i predsjednik Vrhovnog suda, Đuro Sessa koji se pred kamerama RTL-ove Potrage ispričao policajki, ali i zaštitio sutkinju koja je donijela odluku.

“Ja sam se prije svega htio, u ime sudbene vlasti, ispričati policajki zato što je to zaista bila jedna pogrešna presuda gdje je napravljen jedan klasičan previd, koji mi suci ne volimo kad se tumači mehanički sudska praksa. Ovdje je sutkinja pogriješila, nije vodila računa o kriminalnoj količini djela i primijenila je jednu sudsku praksu koja se nikako nije smjela primijeniti. Kolegica ne može snositi nikakve štetne posljedice zato što je tako protumačila zakon jer kad bi bilo suprotno onda se jednostavno ne bi moglo suditi, ali cijela ta situacija kad se sad gleda unatrag, mi na Vrhovnom sudu mislimo, i ja osobno, da je tu trebalo pokazati malo više sluha, malo više takta i malo više osjećaja za samo djelo koje se počinilo, za žrtvu i način na koji se to dogodilo”, poručio je Sessa.

Seksualno uznemiravanje jedan je od čestih oblika seksualnog nasilja koji se rijetko kažnjava. Po definiciji obuhvaća neželjena seksualna ponašanja koja nužno ne moraju uključivati dodir, ali mogu dovesti žrtvu u neugodan i ponižavajući položaj. U svemu je bitno to da seksualno uznemiravanje provodi osoba na poziciji moći. Policajka je to doživjela na svojoj koži i zna kako će postupiti ako joj se to neugodno iskustvo ponovi.

“Neovisno sad, ovaj dio medija mi nije baš ugodan, samo je otvorilo te rane koje su nekako bile spremljene nakon te presude i svega, ali da se to opet ponovi, opet bih to napravila. Zato jer stvarno smatram da to nije u redu. Pogotovo me boli taj dio da sam bila u uniformi”, zaključila je policajka.