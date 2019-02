[VIDEO] MARASOV SHOW U EUROPSKOM PARLAMENTU: Ovako se obračunao s tipom koji je pričao o ‘talijanskoj Istri’

Predsjednik Europskog parlamenta dobio je od Marasa poruku: ‘Odlazi! Dalmacija i Istra su Hrvatska’

Saborski zastupnik SDP-a Gordan Maras dio je saborske delegacije koja u Bruxellesu sudjeluje na Europskom parlamentarnom tjednu 2019. Tom je prilikom izveo mali performans u kojem je izazvao nezadovoljstvo zbog izjave predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija o “talijanskoj Istri i Dalmaciji”.

“Upravo sam u Europskom parlamentu predao Plenkovićevu prijatelju Tajaniju ovu poruku koju sam napisao na svojem name tagu. Video ću objaviti malo kasnije! Rekao mi je: Oh, thank you!”, napisao je Maras na Facebooku. Na Twitteru je objavio i video uručivanja, uz jasnu poruku što točno misli o izjavi kojom je Antonio Tajani prisvajao dijelove Hrvatske koje je okupirala fašistička Italija.

“Tajani odlazi! Dalmacija i Istra su Hrvatska”, pisalo je na engleskom jeziku u poruci koju je Maras uručio Tajaniju.

Trenutak uručivanja poruke @EP_President zbog njegovih revizionističkih izjava prema Hrvatskoj. Dalmacija i Istra su Hrvatska, ne Italija! #politikaHR pic.twitter.com/cYwenKIybX — Gordan Maras (@MarasGordan) February 19, 2019

Njegov prosvjed tu nije stao. Zajedno s kolegom Damirom Mateljanom, također SDP-ovcem (inače diplomiranim povjesničarom), okrenuli su leđa predsjedniku parlamenta dok je govorio i napustili dvoranu. Pritom je Mateljan bocnuo i Krstičevića. “Maras mu je uručio i aviončić, ali je Tajani mnogo bolje reagirao od ministra Krstičevića”, napisao je.