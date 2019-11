[VIDEO] MANOLIĆ SVJEDOČIO NA SUĐENJU GLAVAŠU PA NASMIJAO CIJELU SUDNICU: ‘U crkvi i na sudu se ne nosi šešir. Što će mi to?’

Stogodišnjak se ponovno pojavio kao svjedok na suđenju Branimiru Glavašu zbog ratnih zločina u Osijeku te nasmijao okupljene

Na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu za ratni zločin u Osijeku jučer su svjedočili bivši visoki državni dužnosnici Josip Manolić i Vladimir Šeks. Manolić je najprije zaboravio osobnu iskaznicu, a potom je nekim pojedinostima u svome svjedočenju nasmijao cijelu sudnicu. Slušni aparati koje nosi, očito mu ne pomažu, jer je na nekoliko puta ponovljeno pitanje sutkinje kako se zove odgovorio s: “Da”.

Ovaj stogodišnjak je 1991. bio predsjednik Vlade. Na suđenju je rekao kako neposrednih saznanja o ratnim zločinima nema te da je Glavaša upoznao 1989. Komentirao je i njihov odnos.

“Nikada u ljubeznim odnosima, on je imao jednu opsesiju od bivšeg sustava koji je smatrao da ga progoni cijeli život. Ja nisam tu opsesiju imao”, posvjedočio je Manolić i dodao kako nije dobio nikakvo izvješće u kojem bi se spominjala Glavaševa umiješanost u ubojstvo.

Nije shvatio da je gotov sa svjedočenjem

Nakon svjedočenja svojim je šeširom nasmijao okupljene u sudnici. Naime, pomoćnik mu je u jednom trenutku donio šešir, dajući mu do znanja da je njegovo svjedočenje gotovo, no Manolić to nije shvatio.

“Što će mi to?”, pitao je Manolić svojeg pomoćnika, a ovaj mu je odgovorio: “Idemo sada van. Mi smo gotovi.” Manolić mu je na to dobacio: “U crkvi i na sudu se ne nosi šešir.”

MANOLIĆ SVJEDOČIO NA SUĐENJU GLAVAŠU: ‘Bio je opsjednut time da ga proganja bivši režim’

Šeks pričao o pritiscima na Hrvatsku

Nakon Manolića na klupu za svjedoke je sjeo i nešto mlađi Vladimir Šeks. On je ostao pri svojim riječima, izrečenim prije 10 godina. Objasnio je i kako je kao predsjednik Sabora primao povjerljive informacije iz sigurnosnog sustava te dodao kako su 2004. Washington i Bruxelles pritiskali Hrvatsku zbog Glavaša.

“U toj bilješci je vidljivo, sadržaj te bilješke govori sam za sebe. U toj bilješci se govori o potrebi da se procesuira Branimir Glavaš”, rekao je Šeks.

I zaista, u bilješci koja je predana u sudski spis stoji: “Hrvatskoj preostaje za učiniti dosta: povratak izbjeglica, ICTY, poštivanje ljudskih prava, jačanje institucija pravne države. Ponovno je spomenuo da SAD prate i kadrovska rješenja u Hrvatskoj, te da ih brine prisutnost osoba poput Branimira Glavaša blizu vrhova vlasti.”

No, čini se kako će Manolić i Šeks morati ponoviti svoje svjedočenje. Naime, sutkinja koja je dosad bila zadužena za ovaj postupak odlazi na Visoki kazneni sud, što znači da slučaj preuzima novi sudac, pa će u siječnju sve početi ispočetka.