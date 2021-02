VIDEO KOMENTAR: Raspad Bandićevog carstva, Mister 5 posto u bizarnom obračunu i mučenje staraca u režiji Krunoslava Capaka

U tjednom komentaru osvrnuli smo se na izbore u Zagrebu i činjenicu da neovisno o neslužbenoj predizbornoj kampanji Milan Bandić još vlada na stari uhodani način, na premijerovo ratovanje s kafićem ‘Tri majmuna’ i pokušaj izigravanja žrtve, te na zabrinjavajuće probleme s cijepljenjem u Hrvatskoj

Bandićev model upravljanja na izdisaju?

Net.hr je još u jesen prošle godine pisao o muljažama u Parku Maksimir, ustanovi u vlasništvu Grada Zagreba, o tome kako ravnatelj sređuje poslove za tvrtke Bandićevih prijatelja i svoje prijatelje, kako je nekompetentan za posao vođenja tako vrijednog parka, ali i da ne uspijeva normalno komunicirati s radnicima. Redale su se i prijave Upravnom vijeću, ali vlasnik, Grad Zagreb nije poduzeo ništa. Slučaj ravnatelja Luke Čuljka riješila je tek policija, koja ga je uhapsila nakon što ga je jedna zaposlenica prijavila za zlostavljanje, a DORH mu je zabranio pristup ustanovi.

Zato što je vlasnik ustanove, Grad Zagreb, zatvarao oči pred time što radi ravnatelj kojeg je imenovao Milan Bandić, Park Maksimir je sada završio – bez ravnatelja. No, s obzirom na Bandićev modus operandi i naviku da i dalje zbrinjava direktore protiv kojih DORH pokreće istrage, ne bi nas trebalo začuditi ako i ovaj puta ravnatelja pod istragom za zlostavljanje jednostavno zbrine u nekoj drugoj gradskoj tvrtki. Možda ga tek osujeti – izborni rezultat.

Sapunica Plenković – Vanđelić imala je sretan kraj, menadžer je opet u milosti politike. Zašto je mister 5 posto, Davor Filipović krenuo u obračun s pjesmom Đorđa Balaševića? Anketa procurila iz HDZ-a daje mu 6 posto, ali stranačke ankete svojim kandidatima obično daju i koji postotak više. No, iz HDZ-a nakon objave u medijima tvrde – anketa je izmišljena i lažna.

Plenković vs. Tri majmuna; pokušaj pretvaranja HDZ-a u žrtvu

Već danima premijer Andrej Plenković želi utjerati status žrtve, i za sebe i za cijelu stranku. Tvrdi da je objava ugostitelja iz Rijeke da članovi HDZ-a nisu dobrodošli u njegovom kafiću primjer neviđene diskriminacije, da je na tragu fašizma, a da ni oporba niti „dušebrižnici“ ne žele uzeti HDZ u obranu. Premijer kao da je zaboravio da je on najmoćniji političar u Hrvatskoj, da vodi stranku koja je već dugo na vlasti i koja funkcionira „preko stranačke iskaznice“ – a on nije pokazao ni trunku namjere da iz stranke očisti taj mehanizam opstojanja. Iskaznica HDZ-a otvara vrata za cijepljenje preko reda, za posao preko reda itd. i legitimno je da građani reagiraju na taj problem. Ponekad i grubo, i na rubu korektnosti, ali radi se o kritici vladajućih.

Ovo naricanje i forsiranje statusa žrtve i dramatiziranje oko objave jednog ugostitelja je istovremeno i pokušaj skrivanja od stvarnih problema. Dok nema cjepiva, dok se raspada zdravstveni sustav, a Stožer gubi legitimitet oko definiranja epidemioloških mjera, premijer guši javni prostor prenemaganjem oko navodne ugroženosti članova HDZ-a.

Redovi za cijepljenje: Novi Capakov fijasko

Tko će odgovarati za to da su stotine staraca, dakle, osoba koje su posebno ugrožena skupina u vrijeme epidemije koronavirusa – satima stajali u redovima, bez potrebne distance, mnogi na rubu snage, bez vode…? Radilo se o skupnom cijepljenju koje je službeno organizirao HZJZ, dakle, jedna od ključnih institucija za borbu protiv koronavirusa. Kako to da Krunoslav Capak, koji je imao vremena prije desetak dana organizirati natječaj za promociju cijepljenja, te je taj posao i dodijelio tvrtki stranačke kolegice, Biance Matković, sada nije imao vremena kvalitetno organizirati cijepljenje dijela najugroženije populacije? Umjesto da je premijer Plenković hitno zatražio utvrđivanje odgovornosti za mučenje staraca zbog loše organizacije cijepljenja, on je gubio vrijeme u lamentiranju o slučaju Tri majmuna i navodnom ponižavanju članova HDZ-a.