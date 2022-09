Hrvatski sabor počeo je u četvrtak, nakon dvomjesečne stanke, jesensko zasjedanje intoniranjem himne i minutom šutnje za poginule branitelje, te dopunom dnevnom reda na koji je oporba odmah imala prigovor jer ne sadrži točku o Ini.

Jesensko zasjedanje nije, kako je uobičajeno, počelo aktualnim prijepodnevnom jer je premijer Andrej Plenković pozitivan na koronavirus i ne može doći u sabornicu. Svi klubovi zastupnika izjasnili su se za odgodu, pa će se aktualno prijepodne održati u srijedu, 28. rujna. "Čuo sam se s premijerom prije 15-ak minuta i sve vas lijepo pozdravlja i raduje što ćemo se svi zajedno sresti 28. rujna”, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je na sjednicu došao s maskom jer je vjerojatno bio u kontaktu s premijerom.

Na početku sjednice dopunjen je i dnevni red 12. sjednice pri čemu je Klub zeleno- lijevog bloka prigovorio što ne sadrži točku dnevnog reda vezano za štetu nastalu u Ini. "Budući da prijedlog akta nije upućen u proceduru prigovor se odbacuje”, pojasnio je Jandroković .

"Ako imate prijedlog uputite ga u proceduru”, poručio je Jandroković i podsjetio kako je za petak sazvana sjednica Odbora za gospodarstvo na temu izvješća HERA-e i HROTE-a na kojoj će javnost moći čuti sve o toj temu. Osim toga, raspravom o izvješću HERA-e za 2021. građani će moći čuti u Saboru kako zastupnici gledaju na situaciju vezanu uz Inu, dodao je.

Uspješniji od Sanadera

Sandra Benčić (Možemo!) ocijenila je kako je nezamislivo da ne postoji volja da se zbog hrvatskih građana i interesa javnosti raspravi u parlamentu o okolnostima, činjenicama i odgovornostima za pljačku u Ini, te zakonodavnom okviru kako se to ne bi ponovilo. Uključio se i Miro Bulj iz Mosta rekavši da je za vrijeme Ive Sanadera bilo riječ o pljački milijuna, a da je ova Vlada "uspješnija" i sada se govori o milijardama.

Nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto imala je pak prigovor na redoslijed dnevnog reda istaknuvši da korupcija u Hrvatskoj takva da nije viđena u Europi u zadnjih nekoliko desetljeća i da bi točka o legalnosti imovine pravosudnih dužnosnika trebala biti prva na redu. “Vi ste podanik!”, rekla je nakon kratke svađe s Jandrokoviću i dobila dvije opomene.

Predsjednik Sabora na početku sjednice također je čestitao potpredsjedniku Hrvatskoga sabora Furiu Radinu koji je prije punih 30 godina prvi put izabran u Hrvatski sabor, 7. rujna 1992.

“Čestitam većini jer su dobili još jednu ručicu, nećete se valjda ugledati na pokojnog Bandića da bude ‘svaki tjedan žetončić jedan’. Ponovno smo u klupama, čak su djeca u vrtiće krenule prije sa svojim obvezama. Hrvatska je u izvanrednom stanju kako drugačije opisati situaciju u državi gdje se na mjesečnoj razini odvijaju pljačke u milijardama kuna, pljačka se državna imovina, a u njoj sudjeluje politička elita”, rekao je Suverenist Marijan Pavliček aludirajući na prelazak Hrvoja Zekanovića u vladajuću većinu.

Zekanović kaže da Pavliček koristi terminologiju SDP-a. “On je nedavno u autu zatamnjenih stakala bio vozikan po Zagrebu, odlazio na tajne sastanke Plenkoviću i nudio mu suradnju”.

Zatamnjena stakla

“Nije u redu da je Zekanović javno obećao ciplića, očekivao sam da će doći ribica”, rekao je aludiravši na video koji je Zekanović objavio na Facebooku, a u kojem slaže ribe na gradele i dijeli ih svojim kolegama iz Sabora.

Pavliček mu je oštro odgovorio, nikad on Plenkoviću koaliciju nije nudio. “Kolega Pavlićek, stakla na autu kojem ste išli prema Plenkoviću nisu bila dovoljno zatamnjena, viđeni ste, niste bili sami. Viđeni ste!”, nastavio je Zekanović.

SDP-ova Mirela Ahmetović komentirala je aferu pljačke Ine. “Ina će povećati proizvodnju plina i prodavat će se našim institucijama, gdje je ministar Filipović bio dok se u Ini kralo, bio je u NO, nadzirao bi on, ali mu tako nisu rekli. Kakva je odlučnost da se brane interesi svoje zemlje, da ne znam da je potpuno samostalan rekla bih da ga je Plenković osobno uputio da to kaže, čak ni Marko MIlić to ne bi bolje rekao, a plin je odjednom hrvatski, osam mjeseci od ruske agresije”, rekla je i dobila prozivke HDZ-ovaca zbog LNG terminala.

“Ja sam osobno u povjerenstvu doprinijela da se LNG proglasi strateški”, odgovorila im je.

Katarina Peović se također obrušila na HDZ. “Ovdje ne bismo trebali govoriti kao liberali ili pripadnici druge političke opcije nego kao zastupnici koji imaju interes ljudi, govoriti u ime tržišta nije nam zadaća. Ja ću govoriti u zaštitu radnog naroda, radni narode, najesen očekujte robovlasničke radničke odnose koji će se uvesti novim zakonom o radu koji prolazi ispod radara, osiromašenje. Od HDZ-a dobivamo odgovor da je to individualna krivnja. E pa najesen, ako taj zakon o radu prođe, radnici će raditi za 30 posto manju plaću u mjesecima u kojima poslodavac odluči da su izvanredni uvjeti, u doba tehnološkog napretka HDZ traži da radnik traži 16 sati više. Plenković voli govoriti da je individualna krivnja u Ini, pa nije baš, sjetimo se presude u kojoj će MOL dobiti 200 milijuna dolara od Hrvatske, umjesto da ih mi razvlastimo upravljačkih prava. Mi idemo u nove arbitraže, ako prođe Todorićeva. Ovo je kvislinška vlada”, rekla je Peović.

Kvislinzi u Saboru

“Moglo bi se i vas prozvati kvislingom zbog glasanja u Ukrajini, prešli ste crtu”, opominje ju Jandroković. HZD-ov Damir Habijan joj je rekao da je uvrijedila HDZ-a te da njezino obrazloženje zvuči kao presuda iz nekih drugih vremena. “Postoji ime i prezime, neću dopustiti da se sve HDZ-ovce provlačite zbog individualne krivnje”, dodao je.

“Vi ljudima crtate mete na čelu pa imate obraza tražiti zaštitu. Lažete da je Radnička fronta podržala rusku agresiju, nikad to nismo učinili. Lažete, nisam jednom bila napadnuta zbog toga”, odgovorila je Peović Jandrokoviću.

“Vi lažete, namjerno, nisam rekao da ste podržali agresiju. Lažete grubo, bezobrazno”, odgovorio je Jandroković.

“Ponavljate da smo mi kvislinzi, što to znači nego podržati rusku agresiju u ovim vremenima”, rekla je i zaradila treću opomenu, no pošto nije prestala, Jandroković joj je prvo uzeo pravo da govori ostatak dana, ali ni to nije bilo dosta pa ju je izbacio iz sabornice današnji dan, ali i sutrašnji.

Redovita sjednica Sabora trajati će do 15. prosinca.