[VIDEO] KAOS NA JADRANU: More došlo do Dioklecijanove palače, Riva poplavljena; Jedna djevojka unatoč svemu pokazala ‘dišpet’

Nevrijeme koje je pogodilo Jadran izazvalo je potonuće brodica i rijetko viđene poplave

Jako jugo s olujnim udarima u ponedjeljak je puhalo veći dio dana u Dalmaciji, no navečer je vjetar okrenuo na oštro pa na lebić. Riva u Splitu bila je doslovno poplavljena, a more je stiglo i do Dioklecijanove palače.

Kako javlja Dalmacija Danas, tada u Splitu službeno zabilježeni orkanski udari brzine do 122 km/h, dok su na mjernoj postaji Zvjezdano selo Mosor na Crometeo postaji izmjereni udari do 140 km/h.

Na podacima DHMZ-a vidi se da su snažni vjetrovi digli visoke valove koji su na otvorenom moru bili visoki oko šest metara, dok je njihova visina uz obalu iznosila od dva do četiri metra. Ispod 990 hektopaskala pao je tlak zraka na razini mora, a izražena ciklonalna plima bila je izražena na otocima i uz obalu.

U prekidu više katamaranskih i trajektnih linija na Jadranu

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je više katamaranskih i trajektnih linija na Jadranu, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub. U Splitskom okružju u prekidu su katamaranske linije 9604 Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, 9603 Jelsa-Bol-Split, 9602 Vis-Hvar-Split i 604 Ubli-Vela Luka-Split.

Prekinute su linije i u Riječkom okružju: katamaranske linije 9309 Novalja-Rab-Rijeka i 9308 Mali Lošinj-Cres-Rijeka te brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak. U Zadarskom okružju u prekidu je trajektna linija 433 Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat i vožnja će se obaviti po rasporedu za ponedjeljak, a isto vrijedi i za trajektnu liniju 401 Zadar-Ist-Olib-Silba-Premuda.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a magla smanjuje vidljivost ponegdje u unutrašnjosti. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Kvarner i Istra nisu bili pošteđeni vjetra

Snažno nevrijeme nije pogodilo samo Dalmaciju jer jakog vjetra nije bio pošteđen ni Kvarner. U Lovranu su naleti juga pokidali i uništili jedrilicu dok su je bacali o stijene. Oko 16 sati jedrilica je uslijed udara o obalu razbijena i potopljena, javlja Morski.hr.

Iz Lučke kapetanije su poručili da nisu dobili dojavu o slučaju potopljene jedrilice, no kazali su da se popodne radilo o neimjerno jakim udarima juga. No, srećom nije bilo intervencija. Istramet javlja da je u Umagu zbog juga potopljene barke. More je bilo “divlje” i u Volovskom.

Nevrijeme u Dubrovniku uništilo plažu

Jedna djevojka je demonstrirala pravi dalmatinski dišpet dok je trajekt iz Preka prema Zadru mučio muku s pristankom u zadarsku luku Gaženica pa je udario u lukobran, javlja Morski.hr. Srećom, nije bilo posljedica za putnike, brod i posadu.

Inače, u Dubrovačkoj Republici vijećnici važne odluke nisu donosili za vrijeme južine jer su mislili da se tada ne mogu donositi suvisle odluke. Možda i ova djevojka nije donijela baš najpametniju odluku. U Dubrovniku je nevrijeme skroz uništilo plažu Hotela President.