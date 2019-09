[VIDEO] KANADER ISPUSTIO 5 KUBIKA VODE RAVNO NA VATROGASCE: ‘Sklupčao sam se na krovu kamiona i molio Boga da ostanem živ’

Pakoštanske vatrogasce iznenadila je pomoć iz zraka koju su pozvali nakon što ih je počeo svladavati požar koji se proširio na 25 hektara niskog raslinja

Predsjednik DVD-a Pakoštane-Vrgada-Vrana, Ante Lokin jučer je tijekom intervencije na požarištu Baštijun između Pakoštana i Vrane snimio spektakularan video, zbog kojega je umalo i nastradao. Naime, na njega i ostale vatrogasce se obrušio kanader te svom silinom izbacio vodu ravno na njih. Pomoć zračnih snaga ih je prilično iznenadila, javlja 24sata.

Gorjelo 25 hektara raslinja

“Gorjelo je 25 hektara niskog raslinja, ali je bilo opasno jer su u blizini kuće i maslinici. Izašli smo na teren s pet kamiona, džipom i dodatnom opremom. Odjedanput je vatra zahvatila dosta velik grm, plamen je išao šest metara u visinu pa smo zvali kanadere”, priča Lokin.

Kanader pun vode leti brzinom od 250 kilometara na sat, a pri uzimanju vode se brzina smanji na otprilike 140 kilometara na sat. Za 10 sekundi može povući 5000 litara vode.

Čisti nalet adrenalina

“Bio sam na kamionu na topu, a kolega u kabini ispod mene. Taman smo upalili pumpu i krenuli gasiti kad je odjedanput naletio kanader. U tom trenutku sam vidio da mi nema druge nego da izvadim mobitel i snimam. Sklupčao sam se na krovu kamiona i molio Boga da ostanem živ. Sagnuo sam glavu i jednom rukom držao mobitel. Ma to je bio čisti nalet adrenalina. Svi smo bili mokri, od glave do pete. Ali vatra je bila ugašena, što je jedino bitno. Moram pohvaliti iskusnog pilota jer je naglo okrenuo ulijevo i uspio me zaobići koliko je mogao pa me voda nije svom silinom udarila. Ipak je to pet kubika vode”, zaključuje šef pakoštanskog DVD-a.