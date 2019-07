[VIDEO] JOSIP ĐAKIĆ (HDZ) SNIMLJEN KAKO VOZI MOTOR BEZ KACIGE: U blizini hotela svog sina se nehajno provozao; ‘Ne želim s vama razgovarati’

RTL-ova Potraga snimila je Đakića na motoru bez kacige

Saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić snimljen je u Virovitici kako vozi bez kacige. Naime, RTL-ova Potraga je istraživala priču o pronevjeri milijuna iz gradske blagajne i smrti pročelnika, a za komentar su tražili i Đakića.

No, jedan od najutjecajnijih slavonskih HDZ-ovaca komentar nije htio dati, ali ga je RTL-ova kamera uhvatila kako vozi motor u blizini hotela svog sina bez kacige. Novinari RTL-a su ga nazvali i pitali zašto krši zakon i vozi bez kacige. “Ne želim s vama razgovarati”, kazao je Đakić i poklopio slušalicu…

RTL piše i kako je navodno samo isprobavao prijateljev motor. Kazna za ovaj prekršaj iznosi 1000 kuna.

Divljao nakon Tolušićeve smjene

Upravo je Đakić bio u fokusu medijskih izvještaja nakon sjednice vrha HDZ-a na kojoj je odlučeno koji ministri odlaze. Đakiću je sporno bilo što s pozicije odlazi sada već bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Visoki dužnosnik stranke za Večernji je izjavio kako se Đakić bacao po hodniku, vikao da neće podržati Vesnu Bedeković za ministricu i psovao. Nakon što ga je Milijan Brkić smirio, otišao je na razgovor kod Plenkovića i Jandrokovića, odakle se vratio crven i zajapuren.

“Ja ne mogu prihvatiti takvu odluku, nema konkretnih argumenata za Tolušićevu smjenu. To je potpuno pogrešna odluka. Cijeli HDZ-ov županijski ogranak podržava Tolušića. On je najbolji ministar. Vidjet ćemo što će to značiti u budućnosti”, navodno je rekao Đakić, objavili su mediji.

