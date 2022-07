Na A1 Zagreb-Split-Ploče pojačan je promet u smjeru mora, na pojedinim dionicama vozi se otežano u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba kolona vozila duga je jedan kilometar, a na GP Bajakovo/Batrovci kolona je duga osam kilometara.

Kada je riječ o graničnim prijelazima, najduže se čeka na graničnom prijelazu Bajakovo Batrovci - osobna vozila do 9 sati, a na prijelazu Tovarnik/Šid dva sata. Na prijelazima sa Slovenijom čeka se sat vremena, s Bosnom i Hercegovinom od pola sata do sat, a s Mađarskom do pola sata, izvijestili su u subotu dopodne iz HAK-a.

MUP je objavio snimke gužvi iz zraka:

Na A1 kod NP Demerje nema dužih čekanja, a na dionici Otočac-Perušić prometna je nesreća u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika. Promet je pojačan u oba smjera na A2 Zagreb-Macelj, kod NP Trakošćan u smjeru Republike Slovenije kolona je duga oko jedan kilometar.

Na A3 Bregana-Lipovac je prometna nesreća između čvora Spačva i naplatnih postaja Lipovac u smjeru Lipovca (istoka). Kolona vozila duga je oko četiri kilometra, a kolona osobnih i teretnih vozila kod GP Bajakovo u smjeru istoka duga je oko osam kilometara.

Promet je srednje gust u oba smjera na A4 Goričan-Zagreb, dok je na A6 Rijeka-Zagreb promet pojačan u smjeru mora. Na A7 GP Rupa-Rijeka kolona vozila kod naplatnih postaja Rupa u smjeru Krčkog mosta duga je oko jedan kilometar. Na državnoj cesti Karlovac-Knin-Split povremeno je pojačan promet u smjeru mora.

Na Krčkom mostu u smjeru kopna kolona četiri kilometra

Na Krčkom mostu pojačan promet u oba smjera; u smjeru kopna kolona je duga oko četiri kilometra.

Zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona koja se dijelom proteže na Istarski ipsilon duga je oko tri kilometra; kod tunela Učka u smjeru Rijeke nema dužih čekanja; kod čvora Matulji u smjeru Rijeke nema dužih kolona.

Danas do 14 sati i u nedjelju od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7.5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1.