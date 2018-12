[VIDEO] INCIDENT U BANJOJ LUCI: Građani srušili policajca na pod i nasrnuli na njega

U Banjoj Luci je danas napeta situacija zbog uhićenja oca i majke Davida Dragičevića

U Banjoj Luci su jutros uhićeni otac i majka Davida Dragičevića, mladića čija je smrt u nerazjašnjenim okolnostima potresla BiH. Njegov otac za smrt svog dijeteta optužuje sam državni vrh, a zbog ovog se slučaja u BiH masovno prosvjedovalo.

Danas je u centru Banja Luke u Parku Petar Kočić došlo do incidenta prilikom kojeg je nekoliko građana nasrnulo na jednog policajca, javlja Klix.ba. Dogodilo se to prilikom privođenja jednog mladića, a u jednom je trenutku došlo do naguravanja s policajcem koji je pao, a neki od građana su nasrnuli na njega.

SPECIJALCI IZAŠLI NA ULICE BANJA LUKE: Uhićeni otac i majka Davida Dragičevića, ocu slomili ruku, majka u strahu: ‘Ubit će ga’

Napeta situacija

Mladića su ubrzo istrgnuli iz ruku policajca, a nakon što se ovaj incident smirio ponovno je uhićen, doznaje Klix.ba.

Pripadnici MUP-a Republike Srpske jutros su uhitili Davora Dragičevića, a na Trgu Krajine je došlo do incidenta između jednog muškarca i policije nakon čega su uhićeni Suzana Radanović, Davidova majka i još dvije osobe.

Uhićeni su i neki bivši političari, a cijelu situaciju možete pratiti OVDJE.

Kako je izgledao spomenuti incident pogledajte u videu portala Klix.ba: