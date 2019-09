[VIDEO] HOROR U HRVATSKIM ZATVORIMA: Silovanja, ucjene, brutalne tučnjave i jeftine tablete njihova su svakodnevnica

Sindikat pravosudnih policajaca u ponedjeljak najavljuje prosvjed pred Ministarstvom. Jedan od razloga je što ih nema dovoljno

Brutalne tučnjave, silovanja, ucjene… Sve je to stvarnost u hrvatskim zatvorima.

Samo u Zagrebu, tvrde u Sindikatu, tri su zatvorenika pokušala pobjeći tijekom odvođenja na sud. Nekoliko ih se otrovalo tabletama, a dvoje je umrlo. Javna je tajna da tablete za smirenje stoje 10 kuna, a droga je puno skuplja.

Pravosudni policajci uzalud pokušavaju nagovoriti nadređene da nabave pse za detekciju ili poprave pokvarenu opremu. Tvrde, s ovim brojem ljudi jedva stignu obići sve prostorije, a doznati što se u njima zapravo događa – nemoguća je misija. I zato najavljuju prosvjed.

Zatvorenici vas traže papire

“Zavisi o zatvoru kakva je inicijativna procedura, ali neke stvari su slične u svim zatvorima.

Ako vas nitko ne poznaje, ostali vas zatvorenici traže papire – da vide zašto ste tu, jeste li nekoga cinkali, jeste li i za njihov želudac počinili neku nemoralnu radnju tipa zlostavljanja djece – iz tog razloga se odmah traži da vide tko im je došao biti susjed u sobi i zbog određenih radnji koje se nekad događaju u sobi”, kazao je Mihael Josić, bivši zatvorenik i pastor Crkve reformacijske baštine za Potragu.

I Armin Tatarević, pravosudni policajac, kaže kako je bitno obratiti pozornost tko je na kojem odjelu.

“Postoji zakon šutnje među zatvorenicima – ne žele ništa reći dok vi ne primijetite, a teško ćete to primijetiti, pogotovo noću”, kazao je.

Govori kako unutar zatvora, postoje zatvorenici čiji glas vrijedi više.

“Duljina kazne, vrsta djela, sposobnost da se nametne – o svemu tome ovisi utjecaj, a najutjecajniji odlučuju o svemu, počevši od TV kanala koji će svi gledati. Uvijek se zna tko je ‘capo’ u sobi.”, objašnjava.

Ozbiljna situacija

Problem su naravno i lijekovi koje zatvorenici “prodaju” ispod stola.

“Svi u sobi dobivaju neke tablete i onda naravno svi ‘štekaju’. To je jedan od načina samoubojstva. Prilikom pretresa to im pronađemo, ali ne možemo utjecati na zdravstvenu službu da im to ukinu. Subuxoni, heptanoni, oni znaju koji diže, koji spušta i tako dalje. Onda na razne načine preko kantine jedan drugome prodaju, bez keša, kupuju cigarete ili što im je potrebno i to se vidi. Čim je cijena mala, znači da ih ima dosta – u svim kaznionicama možete pronaći tablete, bacaju se kroz prozor, dodaju se”, govori Armin.

Silovanje u zatvorskoj bolnici

Predsjednik sindikata pravosudnih policajaca tvrdi da je situacija po zatvorima mnogo ozbiljnija. Lani bilježe 5 prijavljenih silovanja. U prvih osam mjeseci ove godine jedan se dogodio na Valentinovo, u zatvorskoj bolnici u Zagrebu.

Službene statistike o sukobima među zatvorenicima nema. No, u Sindikatu kažu: jedan je zatvorenik u toj istoj bolnici u kolovozu u sukobu izgubio oko. Samo u Remetincu u kolovozu Sindikat raspolaže podacima o trima pokušajima bijega sa suda i pet slučajeva predoziranja. Dvojica zatvorenika su umrla.

