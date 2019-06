[VIDEO] GODIŠNJI IZ PAKLA: Lopov im usred noći uletio u apartman i uzeo sve, a potom ih je vlasnik potpuno zgrozio

Vlasnik apartmana je bio nezainteresiran za nemili događaj, ali ih je zato bez dokumenata i novca izbacio na ulicu

Žana Kondres, Hrvatica koja živi u Irskoj i njena maloljetna kći opljačkane su na spavanju dok su bile na ljetovanju u Puli. Usred noći provalnik im je iz apartmana u Premanturi kod Pule uzeo novce i dokumente, piše RTL. Ono što ih je posebno razočaralo bila je reakcija vlasnika apartmana, odnosno, manjak reakcije. Kako tvrde, vlasnik je bio nezainteresiran za nemili događaj, ali ih je zato bez dokumenata i novca izbacio na ulicu.

“Spavala sam i uletio je u apartman. Uzeo mobitel, pokupio je ruksak, od male hlače i kroz balkonska vrata je izletio van”, ispričala je Žana za Vijesti.hr. Kaže da joj je najgori osjećaj to što je provalnik usred noći bio iznad njene i kćerine glave. “Da smo se slučajno probudile u tom trenutku, tko zna što bi bio spreman napraviti”, ispričala je. Žanina kćer, Satja Kondres kaže da je prizor bio kao iz hororca kada je vidjela otvorena vrata te da se jako uplašila.

Vlasnik apartmana joj se više ne javlja

Žana je vlasnika stana, inače talijanskog državljanina, zamolila povrat novca zbog neugodnosti, ali i smještaj do do idućeg četvrtka, kada trebaju dobiti nove dokumente kojima se mogu vratiti u Irsku. Žana tvrdi da vlasnik ima praznih apartmana i da joj je mogao izaći u susret, međutim, to nije učinio. Sada joj se, tvrdi, više ne javlja na telefon. No, ništa bolja nije bila niti reakcija policije, tvrdi opljačkana žena. Oni tvrde da je očevid obavljen, no Žana ima razloga za sumnju.

“Inspektor nije došao do recepcije i nije tražio ključ da se otključa apartman jer naš recepcionar nije uopće znao da je čovjek bio tamo. Znači, ja kad sam zvala policiju, oni su rekli da je ta stvar za njih završena, i da je to to”, kaže Žana. Iz policije tvrde suprotno.

“Ovaj slučaj nije završen za policiju. Policijski službenici izišli su na mjesto događaja. Obavili su one radnje koje su u tom trenutku mogli obaviti. Nastavljamo provoditi izvide i tragati za počiniteljem”, kazala je Suzana Sokač, policijska službenica za odnose s javnošću.

Žana s kćeri u Irskoj živi dvije godine, a ovo ljetovanje ju je, kako kaže, podsjetilo zašto je otišla iz Hrvatske.

