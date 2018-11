SNIJEG, KIŠA I OLUJNI VJETAR PARALIZIRALI HRVATSKU: Nesreće i zastoji na cestama, poplava u Dalmaciji, Vakula upozorava na rijetku pojavu

Očekivano, nevrijeme je najveće probleme izazvalo u prometu

Snijeg i susnježica, orkansko jugo i grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom paraliziralo je danas Hrvatsku. Najviše snijega bilo je u Lici i Gorskom kotaru. Na Plitvičkim jezerima je u 7 sati izmjereno 19 centimetara, u Ogulinu 18, dok je u Delnicama bilo 17 centimetara snježnog pokrivača.

Očekivano, nevrijeme je najveće probleme izazvalo u prometu. Dobar dio jutra nije bilo slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci ili Istri, i obrnuto za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

Kako je vrijeme odmicalo tako su i ceste koje iz unutrašnjosti vode prema moru i obrnuto se otvarale za sve skupine vozila. Tako je oko podneva dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice zbog jakog vjetra bila otvorena samo za osobna vozila. Obilazak za ostale skupine vozila, uz obveznu zimsku opremu, je državnom cestom DC3 Rijeka-Delnice.

Brojne prometne nesreće

Loši uvjeti rezultirali su i brojnim prometnim nesrećama. Tako na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče promet otežavaju prometna nesreća između čvorova Gornja Ploča i Sveti Rok u smjeru Dubrovnika te prometna nesreća između čvora Sveti Rok i čvora Gornja Ploča u smjeru Zagreba.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac došlo je do prometne nesreće između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane, dok su dvije nesreće stvarale probleme na autocesti A4 Goričan-Zagreb.

Promet županijskom cestom ŽC2096 Pregrada-Đurmanec prekinut je zbog prepriječenog autobusa koji je vjerojatno izgubio kontrolu uslijed zimskih uvjeta na cesti.

Poplave u Dalmaciji

U Dalmaciji je, pak, sredozemna ciklona u noći na utorak donijela novu promjenu vremena praćenu olujnim jugom i obilnom kišom.

Dok su na sjevernom Jadranu temperature i dalje niske, u Dalmaciji je došlo do naglog i izraženog zatopljenja. Tako su temperature zraka do 11 stupnjeva više nego prije 24 sata. Zatopljenje je donijelo jugo koje na dubrovačkom području ima olujne udare do 95, a na splitskom do 82 km/h. Podno Velebita puše olujna bura s orkanskim udarima koji na senjskom području dosežu čak 140 km/h, piše Dalmacija danas.

Zbog obilne kiše poplavili su brojni objekti u Makarskoj u kojoj je u posljednja 24 sata palo čak 118 milimetara kiše po četvornom metru.

Makarski vatrogasci su noćas od jedan sat do pet sati ujutro ispumpavali vodu iz poplavljenih prostora na 30 lokacija po cijelom gradu, doznaje Radio Dalmacija. Poplavile su dvije velike javne garaže te privatne kuće, kafići i restorani. Promet se odvija redovno.

Vakula: Na sjevernom Jadranu moguća rijetka pojava

Zoran Vakula, u vremenskoj prognozi za HRT, upozorava da je osim snijega, za one u prometu vjerojatno najopasnija ledena ili prehladna kiša, koja se smrzava u dodiru s podlogom i stvara poledicu.

Ipak, piše Vakula, do večeri je vrlo velika vjerojatnost smirivanja i stabilizacije vremenskih prilika – slabljenje vjetra, većinom i prestanak oborina, stanjivanje oblačnog sloja, ponegdje i djelomično razvedravanje, osobito na srednjem Jadranu. “No, prije toga, zanimljivo je spomenuti kako neki na sjevernom Jadranu, osim bure, mogu doživjeti i relativno rijetke pojave u istome danu – i kišu i snijeg, a i munje i gromove!?”, kaže.