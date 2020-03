[VIDEO] EVO GA, NA DINARI PADA SNIJEG: A što je najbolje, danas i sutra bi moglo napadati više nego ikad ove godine

Sredozemna ciklona je donijela loše vrijeme koje je u višim predjelima rezultiralo snijegom, kojeg bi moglo biti i u sljedećim danima, napose u planinama uz granicu s BiH

Noćas je sredozemna ciklona zahvatila Dalmaciju te donijela oblake i kišu posvuda, osim na krajnjem jugu. Tako je do devet sati preko 20 litara kiše po kvadratnom metru palo na sjveru Dalmacije, dok je više od 10 litara palo u Dalmatinskoj zagori.

Osim oborina, jutro je obilježilo i jugo koje ponegdje puše i olujnim udarima. Tako je u Splitu, primjerice, izmjeren udar vjetra od 94 kilometra na sat. Srećom, vjetar bi do navečer trebao prestati, no ne i oborine, koje u najvišim predjelima prelaze u snijeg.

Tako Dalmacija Danas javlja kako je na Dinari jutros uz temperaturu od -1 stupanj – pao snijeg. A vremenska prognoza kazuje kako bi snijega u gorju, a pogotovo u dalmatinskim planinama na granici s BiH, trebalo biti još. Naime, tijekom današnjeg dana, uz južni vjetar, u gorju se uglavnom očekuje kiša, dok će ponegdje biti i snijega, piše HRT.

Uzburkano more

I u ostalim krajevima vrijeme će biti promjenjivo. Tako će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti umjereno do znatno oblačno, s povremenom kišom, slabim ili umjerenim jugoistočnjakom i popodnevnom temperaturom do 12 ili 13 stupnjeva. U središnjoj je Hrvatskoj, pa, glavnina kiše pala ujutro i prijepodne, no zadržat će se oblačno i vjetrovito, s nešto nižim temperaturama nego na istoku zemlje.

Vrijeme će se na sjevernom Jadranu smiriti, a jugozapadnjak oslabiti. Moguća je česta i, uglavnom, obilna kiša. U nižim predjelima Dalmacije mogući su pljuskovi s grmljavinom te jako i olujno jugo koje će uzburkati more, ponegdje i nešto jače. Slično vrijeme će prevladavati i na krajnjem jugu uz temperature do 15 stupnjeva.

Promjenjivi vikend

Za vikend će vrijeme ostati promjenjivo, ali uz više sunčanih razdoblja i umjeren vjetar u unutrašnjosti.

“Povremene mjestimične kiše bit će u oblačniju subotu, kada je u gorju moguć i snijeg, te samo rijetko u ponedjeljak. Jutarnjeg mraza u nedjelju će biti uglavnom u zapadnim krajevima, a u ponedjeljak vjerojatno u većini kopnenog područja. Od utorka se povećava vjerojatnost za ponovni porast temperature, ali i povremenu kišu”, stoji u prognozi DHMZ-a.

Subota će u Dalmaciji biti kišovita, a ponegdje će biti pljuskova s grmljavinom. Na jugu će puhati jugo, a na sjeveru bura, pod Velebitom olujna. Nedjelja bi trebala biti mirnija, stabilnija i sunčanija, uz malo kiše na jugu. Ponedjeljak opet donosi pogroršanje u sjevernoj Dalmaciji, gdje će opet pasti kiša i zapuhati jugo.