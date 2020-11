VIĐAT ĆEMO SVE VIŠE POLICIJE: Božinović otkrio – spremaju kazne za kršitelje epidemioloških mjera; Poznat jedan detalj

Davor Božinović je potvrio kako se sastaje radna skupina za izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koja će raspravljati o uvođenju kazni za građane koji se ne pridržavaju epidemioloških mjera

Na današnjoj konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite, načelnik i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović govorio je i o mogućnosti kažnjavanja građana zbog nepridržavanja epidemioloških mjera. Dodao je kako će na teren izaći veći broj pripadnika Civilne zaštite, Državnog inspektorata i policije kako bi provjeravali tko se ne pridržava mjera.

“Mi smo devet mjeseci nastojali obratiti se javnosti na način da svi prihvate najjednostavnije mjere koje su najbolje oružje u borbi protiv širenja virusa. Inspekcije civilne zaštite, Državnog inspektorata i policije će biti puno vidljiviji nego dosad. Oni po novim mjerama ne mogu krenuti dok one ne stupe na snagu sutra minutu nakon ponoći, a tada će naglasak biti na objektima gdje se očekuje okupljanje većeg broja ljudi, poput šoping-centara. Siguran sam da će ovu fazu obilježiti malo striktnije postupanje svih službi”, poručio je Božinović.

Mijenjat će se zakon

Paralelno s konferencijom Stožera, započeo je i sastanak Radne skupine za izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a raspravljat će o uvođenju kazni za građane.

“Što se tiče izmjene Zakona, mislim da je sad u 11 sati sastanak radne skupine s temom kažnjavanja. Mi smo nastojali i htjeli da se to izbjegne. Mislim da smo postigli da većina građana prihvati mjere, ali zbog sve manje manjine koja to ne prihvaća ići ćemo u izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti U ovom trenutku se o tome raspravlja, sigurno da će to biti ozbiljnija kazna, moramo imati u vidu i kazne u okviru Prekršajnog i Kaznenog zakona”, rekao je Božinović.

Kazne na licu mjesta

Iako nije mogao precizirati kolike bi kazne bile za osobe koje, primjerice, ne nose maske, otkrio je kako će se one izricati na licu mjesta. “To bi bile kazne koje bi, po mom sudu, trebale biti mandatne, odnosno da se izriču na licu mjesta. Ne mogu sad biti konkretan, pa da me Radna skupina i Vlada ili netko sutra demantira”, ustvrdio je Božinović te dodao da će biti izrađen prijedlog koji će se uputiti Vladi u hitnu proceduru, a onda o tome donosi odluku Hrvatski sabor.

