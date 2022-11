Uhićena je banda od 11 muškaraca i 6 žena koji su se predstavljali kao policajci. Uspjeli su u manje od dva mjeseca opljačkali su 27 starijih osoba, a žrtve su tražili nasumce iz telefonskog imenika, piše Danas.hr.

Policija je pretresom kuće, osim velike količine novca u domaćoj i stranoj valuti, pronašla oružje, nakit, uređaje za ometanje signala, mobitele i SIM kartice, a prema sumnjama istražitelja, novac su krali svakodnevno.

Među prevarenima je i bračni par, a sve je počelo telefonskim pozivom žene koja se predstavljala kao djelatnica iz banke.

Poklekli pod lažima unatoč upozorenjima

"Ja poklopim slušalicu telefona, i ja joj velim - čujte gospođo, nemamo što razgovarati, ona meni - zašto ste poklopili slušalicu? Zato, jer ja nemam što s vama o tome razgovarati. I poslije ona opet zove i kaže: dajte mi gospođu - i ja sam je dao njoj", ispričao je Gojko Borojević iz Zagreba.

Ljubica je nasjela na priču da je sva ušteđevina koju ima krivotvoren novac, i da ga je potrebno zamijeniti.

"Ja sam povjerovala da je to istina, da je banka mene prevarila. Veli moja kćer - ne može tebe banka prevariti mama, ne može tebe banka prevariti", rekla je Ljubica Borojević iz Zagreba.

Ostali bez životne ušteđevine

Lažna bankarica koja je zvala, najavila je dolazak lažnog policajca koji će od bračnog para preuzeti i zamijeniti novac.

"Kad je došao na vrata ja mu kažem - dajte mi papir da ste vi došli tu meni u kuću, on meni ja nemam nikakvog papira, ja sam policajac i pokazuje mi policijsku značku. I ja njoj vičem: nemoj davati novce, novce nemaš, ona njemu dala čitavu šaku, on je zgrabio i kudnuo odmah", priča Gojko Borojević.

Tako je bračni par u manje od pet minuta ostao bez cijele životne ušteđevine.

"2300 eura ukupno mi je ukradeno - i trebaju mi to vratiti, neka on proda auto i neka mi te novce vrati", govori Ljubica.

Banda je koristila stotinjak telefonskih brojeva, a policija je mozaik dokaza slagala prisluškujući telefonske razgovore. Jedna žrtva iz Zagreba je željela ostati anonimna. Teško joj je povjerovati da je na takvu priču nasjela.

Ukrali više od milijun i 300 tisuća kn?

"Kako me ona nazvala i prekinuli razgovor, on se već pojavio na vratima, znači da je tu negdje bio. On je došao, uzeo novce i otišao. Išao je susjed za njim da će ga uloviti, međutim on je negdje ostavio auto i s autom je pobjegao, više ga nije bilo nigdje", prepričava. Ukupno joj je ukradeno tri tisuće eura.

"Loše se osjećam, i prevareno i nesretno. Ostala sam bez svega, da bar nešto dobijem od toga bila bih zadovoljna, samo bojim se da ništa od toga neće biti".

Uhićenima je određen istražni zatvor. Istražitelji zbrajaju koliko su novaca ukrali, a trenutačna se procjena o šteti penje na više od milijun i 300 tisuća kuna.