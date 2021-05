VICE MIHANOVIĆ KRENUO U KAMPANJU ZA DRUGI KRUG: Promijenio slogan iz ‘Ne razumin se u svemir’ u ‘Split je moj svemir’

Na društvenim mrežama već su počele zezancije na Vicin račun

Slogan s kojim je splitski gradonačelnički kandidat HDZ-a Vice Mihanović ušao u prvi krug glasio je: “Nisan šoumen, nisan ni računovođa, ne razumin se u svemir, ali razumin se u Split. Vicekonkretno.”

No, Vice je odlučio promijeniti svoj slogan za potrebe drugoga kruga pa on sada glasi: “Split je moj svemir.” To jest, u prvome je sloganu isticao da se “ne razumi u svemir”, a sad tvrdi da je Split njegov svemir.

Na društvenim mrežama već su počele zezancije na Vicin račun.