VI RAZVRSTAVATE PLASTIKU, A KOMUNALCI JE NONŠALANTNO BACAJU S OSTALIM SMEĆEM: ‘Pa šta će to tu stajat bezveze!’

‘Nakon što sam gospodinu rekla da smo mi to odvajali, a oni sad to bacaju kao da je obično smeće dobila sam drski odgovor’

U Zadru građani vode brigu o razvrstavanju otpada, osobito plastike, no čini se da komunalce za to nije briga. O jednom takvom slučaju izvijestila je za Zadarski.hr čitateljica Iva Lerga koja je u očaju poslala mail jer je ogorčena načinom neodvajanja otpada u ovom dalmatinskom gradu.

“Poštovani direktore Gradskog poduzeća za gospodarenje otpadom,

Pošto sam već nebrojeno puta zvala, pisala mailove i žalila se na postupanje sa plastikom i papirom za recikliranje moram i danas jer očito ni na pragu 2020. godine djelatnici Čistoće ne razumiju niti ne provode svoja vlastita pravila o razvrstavanju otpada. Opisat ću današnju situaciju i molim nadležne da se konkretno očituju a ne da je ovo izolirani slučaj jer nije.

Danas u 10,20 sati dolazi kamion (ZD 883 EV ili FV) za komunalni otpad i stavlja u praznu kantu vreće (10-ak komada) sa plastikom i ubacuje ih sa ostalim otpadom iako je to razvrstana plastika i stoji pored kante (kao i inače). Ja ih gledam i ne vjerujem da se nakon toliko godina ‘edukacije’ djelatnika i priče o razvrstavanju i dalje to događa. A gospodin meni nonšalantno odgovara: ‘pa što će to tu stajati bezveze’. Nakon što sam gospodinu rekla da smo mi to odvajali, a oni sad to bacaju kao da je obično smeće dobila sam drski odgovor. Na telefon za reklamacije nitko se ne javlja pa sam primorana pisati mail Vama, gradonačelniku i medijima jer jedino se tako glas čuje”, napisala je Iva Lerga.

