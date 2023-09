Javnost je zgrozila snimka brutalnog premlaćivanja konja s društvenih mreža, a koja je nastala na području Orlovca kraj Karlovca. Policija je glavnog aktera uhitila pa organizirala prijevoz nesretne životinje na sretnije mjesto. Kako prenosi Danas.hr, RTL-ova reporterka Ružica Đukić saznala je što se još krije iza nasilja.

Dvojica muškaraca dugačkom letvom udarali su konja dok je on trzao od boli udaraca - stjeran je u kut, a u jednom trenutku životinja se uspinje prednjim kopitima na stepenicu ispred sebe dok pokušava izbjeći udarce. A koliko god je užasno što su ove snimke neki gledali uživo, a drugi čak i bodrili zlostavljače, ova objava donijela je i pravdu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nemilosrdno batinjali jadnu životinju i sve prenosili uživo

Pet policijskih automobila oko 15 sati zaustavilo se pred kućom pod rednim brojem 13.

"Ah, svi tako rade s njima. A nisu oni zlostavljači, oni tako to... svakodnevno", kazao je jedan građanin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Životinje se zlostavljaju kako bi bile spremnije na štamparijade - natjecanja konja u vuči balvana teških i dvije tone. Ta događanja, na kojima se ilegalno kocka, nastala su u kafanskim prepirkama čiji su konji najjači. Veterinar je izjavio da je snimka možda krivo protumačena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Taj konj je prilično plah, on je težak kao narav i onda se nešto dogodilo da je... možda su ga... Ne znam, možda je kriva interpretacija tamo u toj snimci. Pojma nemam", kazao je Berislav Špigelski, veterinar Veterinarske stanice Karlovac. Snimku, otkrio je, nije vidio. Njegov zadatak je, dodao je, "vidjeti u kakvom je stanju konj i on je u odličnom stanju".

'Katastrofa. Srce me boli'

"Od kud vi znate da je zlostavljan?", upitao je Špigelski reporterku RTL-a na što mu je ona odgovorila da ima na snimku. Odgovorio je da on "to ne zna". A kada ga je reporterka pitala želi li možda snimku pogledati, kazao je: "Ne, to nije moj zadatak".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Smatramo to posebnom katastrofom zato što je to jednostavno kao da kažete žrtvi bilo kakve vrste zlostavljanja da ona može istrpiti još takve vrste zlostavljanja, da ona može još trpjeti do svoje smrti. Katastrofa, nemam što drugo za reći. Srce me boli. Jednostavno taj osjećaj za pravdu je toliko pogođen i mislim da dijelim sa, sigurno, svim građanima isto", kazao je Luka Oman predsjednik udruge Prijatelji životinja.

A koliko se konj uplašio govori i činjenica da tijekom nekoliko sati pretresa policije nijednom nije zarzao, čak ni onda kada ga je policija, na njegovu sreću, izuzela od vlasnika. Vlasniku konja prijeti kazna do jedne godine zatvora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kazne moraju biti veće, ovo je doslovno kazna propisana pet puta manje nego što su propisane kazne za oštećivanje tuđe stvari", objasnio je Oman. Prijatelji životinja, naime, žele da se vlasniku oduzmu sve ostale životinje.