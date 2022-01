Danas je na na "aktualnom prijepodnevu" u Hrvatskom saboru Vesna Vučemilović (HS) postavila pitanje ministru financija Zdravku Mariću vezano za PDV s obzirom na poskupljenja osnovnih namirnica i energenata.

“Imate li projekcije i hoćete li uvesti nultu stopu PDV-a?”, upitala je Vučemilović, na što je Marić odgovorio da PDV neće biti zanemaren u idućim koracima te da će izvijestiti koje će donijeti konkretne mjere.

Također je rekao da promišljaju o cijenama energenata.“U Vladi ćemo to uzeti u obzir ali staviti u kontekst okvira. PDV neće biti zanemaren, a koje mjere će to biti, izvijestit ćemo Sabor i javnost kada za to bude trenutak”, dodao je.

“Sit gladnom ne vjeruje. Ova Vlada je izabrala PDV kao glavni punjač proračuna. Nikada niste krenuli s malo ozbiljnijim zahvatima kad je u pitanju porez na imovinu, da oni bogatiji ipak plaćaju malo više. Doduše, možda bi onda izgubili ponekog prijatelja na čijim jahtama ljetujete. Nama Slavoncima je ova Vlada osigurala jednosmjernu kartu za Njemačku”, odgovorila mu je Vučemilović.