Saborska zastupnica i bivša članica Predsjedništva Domovinskog pokreta Vesna Vučemilović komentirala je sukobe unutar Domovinskog pokreta.

“Sada imamo i potvrdu jednog dnevnog lista da frizirane fotografije i sve te neistine, koje blate ne samo Miroslava Škoru nego i DP, dolaze direktno iz DP-a. Znači, to kreira novo vodstvo u suradnji sa stranačkim PR-om”, kazala je Vučemilović za N1.

Istaknula je kako se na taj način ruši ugled stranke. "Rade na tome da ta stranka ne samo padne ispod izbornog praga, nego se postavlja pitanje što namjeravaju i kako će se dalje razvijati događaji. Ovo sve što rade, čini ogromnu štetu DP-u”, dodala je.

O nabavci CD-a i vina u stranci

Vučemilović se potom osvrnula i na nabavu CD-a i vina.

“Radi se o CD-u koji je imao platinastu nakladu i Škoro ga je snimio zajedno s Ladaricama i danas možemo čitati da su na njemu stare božićne pjesme. Koliko ja znam i koliko ja idem u crkvu, za vrijeme božićnih blagdana se uvijek pjevaju iste božićne pjesme. Ne znam na koje oni to stare pjesme misle, cijela ta konstrukcija je potpuno besplatna. O toj isporuci tog famoznog vina se već jako puno govorilo”, poručila je Vučemilović.

“Vino je dostavljeno na skladište, postoji ime i prezime vozača, registracijska tablica, ime i prezime skladištara. Trebalo je biti dostavljeno svim predsjednicima podružnica i ogranaka. Osobno sam bila prisutna sastanku gdje je predsjednica ogranka podijelila vino članovima Predsjedništva. Je li netko na terenu to podijelio sa svojim prijateljima ili rodbinom, to moraju oni odgovoriti, ali je vino dostavljeno i distribuirano. Što se s tim dalje događalo, to moraju i malo ljudi na terenu reći", dodala je.

'S jedne strane imamo laži i obmane, s druge službene dokumente'

Istaknula je i da se stranka u to vrijeme promovirala kroz ime Miroslava Škore kao i da se njegova pjesma "Vrijedilo je" koristila za promidžbu stranke. Dodala je da su optužbe banalne.

“Ugledu Miroslava Škore neće naštetiti jer nemaju ništa osim tih montiranih fotografija kao nekakav dokaz, a kao što smo jučer vidjeli, Škoro ima službene dokumente kojima svaku svoju tvrdnju može potkrijepiti”, poručila je.

“Imamo s jedne strane lažni, obmane i montirane fotografije, a s druge strane službene dokumente pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Nažalost, DP to neće dovesti u neku dobru poziciju i novo vodstvo bi se moralo uistinu zapitati žele li uništiti tu stranku ili je žele voditi na način na koji je to zamišljeno”, dodala je Vučemilović.

Na kraju je poručila kako je uglednu stranke napravljena velika šteta.

“Škoro neće nikada dići ruke od DP-a, u to sam uvjerena. Nisam digla ruke ni ja, izašla sam iz stranke, ali pomno pratim što se događa jer sam osnovala tu stranku, a nisam za razliku od drugih rušila stranke nego ih osnivala i žao mi je što se ovo događa.

To je u vrlo kratkom roku postala respektabilna politička opcija i ovo što se događa nije dobro i još jednom apeliram na sve časne ljude kojih tamo ima neka se zamisle što tamo rade i žele li da aktualno vodstvo vodi stranku na taj način da za tri godine stranke vjerojatno neće biti”, poručila je Vesna Vučemilović. Zaključila je kako se ona u stranku neće vratiti, već nastavlja raditi kao nezavisna saborska zastupnica.