Za srijedu u podne najavljena je sjednica Predsjedništva Domovinskog pokreta na kojoj bi se trebalo raspravljati o statutu i drugim dokumentima stranke, ostavci Miroslava Škore, ali i o medijskim istupima njegove sestre, Vesne Vučemilović. Da će ona biti tema potvrdio je i vršitelj dužnosti glavnog tajnika, Danijel Spajić, koji je u utorak na N1 poručio da "postoje tijela u stranci koja će odlučiti je li se ponašala u skladu sa Statutom".

Također, potvrdio je njene navode da su na uredima stranke promijenjene brave, a intrigantno je da na sjednicu neće biti pozvani Škoro i dosadašnji glavni tajnik Dario Žepina. No, zato će Vesna Vučemilović doći.

"Naravno da idem na sjednicu. Jedino što sam od početka i tražila bilo je sazivanje sjednice Predsjedništva i poštivanje pravne procedure. Čudno je da ta sjednica nije sazvana odmah nakon Škorine ostavke", rekla je Vučemilović za Jutarnji i dodala da je čude Spajićeve izjave.

'Prespavali su prošli tjedan'

Iako je on poručio da Škoro i Žepina neće biti na sjednici, v.d. predsjednika stranke Mario Radić poručio im je da mogu doći. "Neka se njih dvojica usuglase oko toga", upozorava ih Vučemilović koja je poslala i verziju dnevnog reda sjednice, dogovorenu s nekoliko članova Predsjedništva. No, natrag je dobila samo izmjene.

"Iskreno, taj dnevni red izgleda kao da su ga pisali ljudi koji su prespavali prošli tjedan. Očekujem na sjednici izvješće o ostavci Škore i Žepine, to bi bilo logično. Ja sam legalist i želim da se provede pravna procedura. Zašto je to sve sporno? Zašto sam morala raditi medijski pritisak da se ta sjednica uopće sazove. Začuđena sam količinom otpora prema toj sjednici", govori Vučemilović.

'Čega se oni boje?'

Osvrnula se i na napise u Nacionalu da Škoro nije svojevoljno otišao iz stranke, već da mu je tako rečeno. "Ne volim komentirati anonimne izvore iz DP-a. Ja stojim iza svih svojih riječi i uvijek istupam s imenom i prezimenom. Ali, ako trebam komentirati, onda mogu reći da taj tekst potvrđuje da sam bila u pravu za ono što sam govorila. I zašto mijenjati brave na uredu? Čega se oni boje? U čemu je problem?", pita se Vučemilović.

Usprotivila se i potencijalnom izbacivanju iz stranke. ”Tko će me izbaciti? Časni sud? Da tamo sjede ljudi poput Mlinarića, u redu. Ali, kako znam tko tamo sjedi, neka Časni sud izbacuje koga hoće, a mene neće", upozorila je.

Penava favorit

Iako se o tome govorilo ovih dana, izvori iz DP-a poručili su da zasad vrlo vjerojatno neće doći do njenog isključenja. "Ima puno njezinih pogrešaka zbog kojih je zaslužila da je se izbaci, a posebno je problematična njezina izjava da je naša kampanja u Zagrebu bila prljava. Ali, mislim da do toga neće doći jer to u ovom trenutku ne bi bilo pametno", poručio je izvor iz DP-a.

Inače, sve je više pobornika ideje da stranku preuzme Ivan Penava. Vučemilović se tome jasno protivi, a Spajić bi volio vidjeti njegovu kandidaturu. Sam vukovarski gradonačelnik je za N1 istaknuo da bi "bio neozbiljan da tu mogućnost unaprijed otkloni".