VESNA TODORIĆ STIGLA U POSJET SUPRUGU U REMETINEC: Odvjetnica najavila da će tražiti ukidanje istražnog zatvora

Odvjetnica Jadranka Sloković kazala je kako Todorić neće podnositi osobnu žalbu jer je žalba obrane već uložena

Ivica Todorić prenoćio je u istražnom zatvoru u Remetincu, a njegova supruga Vesna Todorić je u prijepodnevnim satima stigla u istražni zatvor u Remetincu, u pratnji odvjetnice Jadranke Sloković, javlja N1.

“Todorić neće podnositi osobnu žalbu, jer postoji žalba obrane koja je prije uložena. Tražit će ukidanje istražnog zatvora”, kazala je Sloković.

Todorić je u srijedu izručen Hrvatskoj, a tada se s njim iz Londona vratila i njegova supruga Vesna. U najskorije vrijeme ga očekuje ispitivanje u tužiteljstvu gdje će čuti optužbe i imati prilike iznijeti obranu.

Turudić i DORH ratuju demantijima

Državno odvjetništvo danas je demantiralo predsjednika zagrebačkog Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića koji je prije izjavio da je neslužbeno doznao kako je DORH odustao od ispitivanja svjedoka koji nisu ispitani. U DORH-a su za RTL rekli da nisu odustali od ispitivanja niti jednog svjedoka.

No, Turudić kaže kako to nije istina te kako su suca istrage Luburića obavijestili da odustaju od ispitivanja dvoje svjedoka u istrazi oko Agrokora. “Ne bih to izmislio, otkud mi to, nisam to izvadio iz malog prsta”, rekao je.

Glasnogovornik zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić novinarima nije želio komentirati DORH-ov demantij Turudiću. “‘Državno odvjetništvo raspolaže s podacima s kojima raspolaže i ovisno o tome obavještavaju sud. DORH hipotetski može obavijestiti sud da su ispitani svi svjedoci, da odustaje s ispitivanjem svjedoka ili da zatraži određivanje istražnog zatvora, no u ovom trenutku su to tek nagađanja.” rekao je Devčić.

Ivan Todorić: Nisam se čuo s ocem

Ivan Todorić kazao je kako se nije čuo s ocem.

“Nisam se čuo s ocem, nisu mi dali jer sve mora biti po zakonu. Mama je jučer nakon leta došla tu i prespavala, sad je u gradu i obavlja neke stvari. Ne znam kad bi mogli pustiti, mama je na to fokusirana, mi pomažemo koliko možemo. Nadam se da ćete ubrzo i s mojim ocem moći pričati ovako kao sa mnom”, rekao je Ivan Todorić koji je nešto prije 12 sati ušetao u Kulmerove dvore, javlja Večernji list.